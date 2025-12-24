Cañizares, sobre la renovación de Vinicius: "Su caché no corresponde con las cifras que hay encima de la mesa"

Con la renovación de Vinicius totalmente parada y el futbolista dudando sobre qué hacer con su futuro, las tertulias se llenan de opiniones al respecto de qué debe hacer el Real Madrid. Se trata de una situación complicada, ya que el jugador finaliza contrato en 2027 y en un año podría empezar a negociar con cualquier equipo para irse gratis.

Uno de los últimos en pronunciarse ha sido el exfutbolista Santiago Cañizares, que ha aludido directamente a la diferencia entre las peticiones de los agentes del brasileño y el rendimiento que está ofreciendo en el presente el extremo.

Santi Cañizares, en una entrevista reciente / EFE

"El caché, si es por lo que está haciendo Vinicius, no corresponde seguramente con las cifras de las que se están hablando. Y es lo que menos le preocupa al jugador", explicó en la tertulia de El Partidazo de Cope.

Cañizares analizó en profundidad los que podrían ser los motivos de las altas peticiones de Vinicius: "El futbolista está diciéndole al representante que presione porque el contrato que tiene es corto y se acaba pronto. Y también que el club debería pagar por las expectativas, porque todavía tiene 25 años, y lo que fue, porque fue un gran jugador que casi gana el Balón de Oro y que además ganó una Champions marcando".

Vinicius protesta una jugada ante el Alavés / Associated Press/LaPresse / LAP

"El caché actual de Vinicius no corresponde con las cifras que habrá encima de la mesa. Pero no se corresponde en él y tampoco con la mayoría de los jugadores del Real Madrid", sentenció el que fuera guardameta de Real Madrid y Valencia entre otros.

Por el momento, existe un distanciamiento significativo entre el salario que piden los agentes del jugador y la oferta que hizo el Real Madrid. Los próximos meses serán fundamentales, con el club buscando alcanzar un acuerdo y certificar la renovación antes de verano.