Cañizares, sobre Florentino: "Si ahora esta es la manera que trabaja su cerebro..."

La rueda de prensa de Florentino Pérez dejó muy mal sabor de boca a muchos aficionados madridistas, que esperaban respuestas a los dos malos años deportivos del equipo y se encontraron con un presidente que se dedicó a atacar al entorno y a los medios de comunicación en una comparecencia esperpéntica. Uno de los más duros en analizar la aparición de Florentino fue Santi Cañizares, quien mostró su preocupación por el futuro del Madrid: "Lo que más me preocupa es el futuro. El futuro, parece ser según ha anunciado este Florentino... el actual. Esa persona que tiene 79 respetables años. Con todo el respeto lo digo. Admiro a las personas mayores y le admiro a él personalmente y profesionalmente... Pero si esta es la manera ahora mismo en que su cerebro trabaja el futuro del Real Madrid es lo que de verdad debe preocupar a todo el mundo".

Cañizares reiteró la crítica con total respeto, pero dio a entender que el Madrid hoy por hoy no está en buenas manos: "No reconozco a Florentino Pérez al día de hoy. Hay un Florentino de gran éxito, un tipo que veía el futuro en muchas ocasiones, que se adelantaba al futuro y gestionaba de una manera excepcional. Pero sin analizamos en los últimos tres años está el estadio, la Superliga que no conducía a ninguna parte e insistió hasta provocar la sorna por parte de todo el mundo, los dos 'affairs' de Vinicius e incluso el año del fichaje fallido de Mbappé… Son tres años de muchos errores que no responden al Florentino de éxito".

El exportero aseguró sentirse "decepcionado" por la comparecencia: "Yo quería soluciones deportivas de cara a la temporada que viene. o le he reconocido hoy. La rueda de prensa ha estado mal, erráticamente mal, rematadamente mal.", sentenció.