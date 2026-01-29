Cañizares explota y pone luz en el verdadero problema en el vestuario del Bernabéu: "¿La solución dónde está?"

El partido del Madrid en Portugal deja muchas incógnitas y pocas respuestas. Al menos, así piensan muchos aficionados y conocedores de la realidad en el Bernabéu, que no ven una solución sencilla ante el entuerto que se ha generado esta temporada en la que ya se ha cambiado al entrenador más esperado desde hacía meses, Xabi Alonso.

Los debates y tertulias en los medios analizando los posibles errores de la planificación blanca en la mayoría de ocasiones terminan en el mismo punto: los jugadores no tienen ningún tipo de hambre para competir.

Uno de los que levantó la voz tras la debacle en Champions fue el exguardameta Santi Cañizares, que actualmente es colaborador en la Cadena COPE, y resaltó que la plantilla no parece tener los ánimos necesarios para levantar la situación: "Hay mucha crítica, pero pocas soluciones", empezaba en 'El Partidazo' el exfutbolista del Real Madrid. Por eso, cuestionaba que la realidad blanca pueda virar hacia una realidad menos dramática.

Santi Cañizares, leyenda del Valencia y exjugador del Real Madrid. / À Punt Esports

Cañizares se pregunta de qué manera se puede recuperar la ilusión por una temporada que parece condenada al fracaso, pese a que todavía quedan muchos meses por delante: "¿De qué forma se va a solucionar esto?", se pregunta.

La llegada de Arbeloa parecía que le había dado un soplo de aire fresco a la plantilla, pero la realidad es que en poco tiempo ha conseguido caer en Copa del Rey contra el Albacete y de los primeros puestos de la Champions.

"Lo que es evidente es que el equipo tiene cierto desequilibrio en la confección de la plantilla y hay jugadores que no están a su mejor nivel", añadía el portero, aunque lo más preocupante es que "no parece que lo vayan a estar" en el futuro próximo. En este sentido, piezas clave como Arda Güler o Vinicius, por ejemplo, no están disfrutando de la mejor temporada de su carrera y son algunos de los nombres que siempre están en entredicho cuando el resultado no juega a favor.

Vangelis Pavlidis del Benfica en acción ante Arda Guler del Real Madrid en el partido de Champions League / EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES

En este sentido, recuerda que actualmente "solo hay dos jugadores que estén en el '11' de Europa", algo anómalo en un club acostumbrado a tener varios 'top' en la plantilla. Así, la pregunta después de tanta crítica es evidente: "¿Dónde están las soluciones?", lanza al aire el colaborador del programa deportivo comandado por Juanma Castaño.

Por eso apuntaba lo que se escuchó en boca de tantos especialistas y seguidores blancos durante la noche del miércoles: "Es un fracaso absoluto". Solo el futuro dirá si la temporada blanca puede remontar o se convierte en uno de los peores cursos en un Bernabéu que ya pide la cabeza del todopoderoso Florentino Pérez.