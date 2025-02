Cañizares: "Ancelotti ha ido contra los analistas muchas veces y he tenido la razón"

El derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid no será un partido cualquiera, pero tampoco será el partido que decida LaLiga EA Sports. Al menos así lo ve Santi Cañizares, el que fuera portero durante muchos años de equipos como Celta, Real Madrid o Valencia y ahora comentarista del deporte rey en Movistar+.

A solo unas horas del encuentro más esperado del fin de semana, Cañizares le cuenta a SPORT su visión del partido: "No creo que el derbi decida LaLiga. Ya cometimos ese error cuando el Barça ganó de forma contundente en el Bernabéu y luego quedamos en evidencia los que pensamos que, si bien quedaba mucha Liga, el Barça tenía una diferencia de puntos y una solvencia considerable".

Santiago Cañizares, durante su etapa en el Valencia / EFE

Eso sí, el exfutbolista tiene claro que hay un condicionante que puede decidir quién es el favorito a llevarse el partido: "Si tengo que decir un favorito, siempre que hay un partido de este estilo, los entrenadores y los jugadores siempre dicen que prefieren jugarlo en casa. Es el único factor que rodea el partido, pero en definitiva es mucho más importante los acontecimientos que pasen en el partido".

Si hay un tema sobre la mesa antes de este derbi, que se podrá ver en Movistarplus.es, ese es el conflicto entre el Real Madrid y el resto de agentes del fútbol español por los árbitros, por los que cañizares rompe una lanza a favor: "El clima de tensión ha venido marcado por un error muy grave en contra del Madrid. Hubiese pasado lo mismo en contra del Atlético de Madrid. Quizás nos estamos extralimitando, pero el comunicado del Madrid solo es el pico del iceberg. Creo que detrás de todo esto ha habido comunicados de todo el mundo, quejas de todo el mundo y sorprendentemente nadie agradece a los árbitros cuando error condiciona a favor el partido. Todo el mundo siempre se queja".

En defensa de Ancelotti

"Los entrenadores tienen mucho que ver en este tipo de partidos. Es un partido donde prima mucho más el talento y la personalidad de los jugadores. Son partidos distintos, que se juegan a muchas revoluciones y la experiencia y otros conceptos importan muchísimo. Entiendo que el Atlético siempre ha ido más motivado a estos partidos. Tienen una afición que les exige siempre competir y contra el Madrid y ganar", afirma el exguardameta del equipo blanco.

Ancelotti, durante el partido ante el Leganés / JUANJO MARTIN

Entrando en el apartado táctico del partido, Cañizares es consciente de los problemas que ha tenido el conjunto de Ancelotti cuando ha jugado con cuatro atacantes (Bellingham, Rodrygo, Mbappé y Vinicius): "Esto provoca en el Madrid que se parta mucho y que no sean tantos los hombres que defienden y el equipo esté más expuesto a nivel defensivo, aunque luego gana opciones en ataque. Se ha demostrado que no, porque no ha ganado ningún partido de los grandes".

A pesar de eso, el exfutbolista defiende el papel del técnico italiano para solucionarlo, tal y como ha hecho en otras ocasiones: "Eso no quiere decir que se ajuste el equipo y que Ancelotti sea capaz de salirse con la suya como en muchas ocasiones, ya que es un técnico que muchas veces ha ido en contra de los analistas y ha llevado la razón".

Mirando más a largo plazo, Cañizares no ve un favorito a ganar el título liguero, pero sí tiene claro que lo pasaremos bien en los meses que restan de competición: "No veo un claro favorito para ganar LaLiga. Queda mucho y los tres equipos han demostrado en ciertos momentos irregularidades y no tener una presencia constante a la hora de conseguir puntos. El mes de abril y de mayo marcará las diferencias. Creo que es una liga de tres y deberíamos agradecer que los equipos de abajo sean más competitivos que el año pasado y que LaLiga esté tan competida".