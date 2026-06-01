Cañizares advierte sobre el plan de Florentino Pérez: "Si no puedo venderlo, no soy dueño de nada"

El Real Madrid se encuentra en plena candidatura electoral. Florentino Pérez y Enrique Riquelme afrontan unas elecciones sin precedentes, una dualidad de candidatos que tendrá su respuesta el próximo domingo 7 de junio de 2026. Los socios podrán ejercer su derecho al voto de forma ininterrumpida desde las 9:00 horas hasta las 20:00 horas. El centro de votación y las correspondientes mesas electorales quedarán instalados en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, ubicado en la Avenida Alejandro de la Sota s/n (Madrid), en Valdebebas.

Las elecciones sobrevuelan un terreno marcado por la preocupación deportiva. El Real Madrid lleva dos años sin levantar ningún título y el hambre por revertir la situación se palpa en las candidaturas. Ahí será de verdad donde Florentino Pérez y Enrique Riquelme se jugarán el reparto del pastel.

Durante años, Florentino Pérez se ha construido un reconocimiento incontestable apoyado por la estabilidad económica, las siete copas de europa y la transformación del club en una potencia global. Sin embargo, el socio del Madrid se ciega por los títulos, para lo bueno, y también para lo malo en este caso para Florentino. La ausencia de títulos en las dos últimas temporadas ha alterado el estado de ánimo del madridismo. El socio sigue valorando la dimensión institucional del presidente, pero ahora exige respuestas futbolísticas inmediatas y soluciones ante la 'crisis' deportiva si nos referimos al Real Madrid.

Las estrategias de los candidatos

La irrupción de Enrique Riquelme en el panorama mediático durante las últimas semanas se entiende a partir del contexto que atraviesa el Real Madrid. En apenas unos días, el empresario al frente de COX Energy ha pasado de ser un desconocido para gran parte del madridismo a convertirse en uno de los nombres más comentados de la carrera electoral. Su planteamiento parte de una premisa sencilla: en un momento marcado por la decepción deportiva, el socio puede sentirse más atraído por una propuesta renovadora que por la continuidad. Bajo esa idea, Riquelme ha presentado un proyecto que combina reformas institucionales, iniciativas sociales y el concepto de la denominada “Ciudad del Socio”, buscando conectar con quienes consideran que el club necesita abrir una nueva etapa.

Enrique Riquelme: "Estas elecciones son directamente un referéndum sobre la venta del Real Madrid" / Sport.es

La candidatura de Riquelme se apoya principalmente en un mensaje de transformación deportiva sin personalizar el enfrentamiento con otros aspirantes. Su discurso insiste en que la prioridad es fortalecer al Real Madrid mediante decisiones ambiciosas que devuelvan al equipo a la máxima competitividad. Entre sus anuncios destacan la llegada de dos futbolistas de primer nivel internacional, una promesa que ha generado numerosas especulaciones entre la afición. A ello añade la incorporación de un entrenador español con experiencia contrastada y la creación de una estructura deportiva liderada por un director deportivo con peso específico, capaz de diseñar una planificación a largo plazo basada en criterios estrictamente futbolísticos.

Por su parte, Florentino Pérez mantiene una estrategia mucho más discreta. El actual presidente ha evitado pronunciarse públicamente sobre posibles fichajes, cambios en la plantilla o modificaciones organizativas, defendiendo que el club dispone de recursos suficientes para volver a competir al más alto nivel. Sin embargo, en el entorno electoral persiste la percepción de que aún podría presentar movimientos de gran impacto capaces de alterar la dinámica de la campaña.

Foto de archivo del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, durante la presentación de su candidatura a las elecciones del club, bajo el lema "Mucha historia por hacer", el miércoles en Madrid. / SERGIO PEREZ / EFE

La venta del 5% de Florentino

Una de las propuestas de campaña que no termina de gustar al socio del Real Madrid es la venta de una parte minoritaria del club, en torno a un 5% para que un inversor fije el valor del club, sin que ello le otorgue poder de decisión. "Yo voy a dar la propiedad económica a los 100.000 socios. Ya no será una cosa solo sentimental ser del Real Madrid, sino que además será ser propietario del club, de por vida", eran las palabras de Florentino.

Santi Cañizares, exportero, ha analizado la situación y considera que, pese a que Florentino busque en darle la propiedad económica a los socios, no se puede presentar como si nada cambiara. "La propiedad de los socios será el 95% en lugar del 100%. No, no es igual", decía.

"¿A mí qué me importa ser dueño de aquello, si no lo puedo vender? Florentino Pérez y Enrique Riquelme saben mucho más de empresas y de sociedades. Porque en clubes como el Real Madrid los socios no poseen acciones individuales ni participaciones económicas transferibles. Jurídicamente, el club funciona como una asociación deportiva cuyos propietarios colectivos son los socios, pero esa condición no equivale a tener un porcentaje del club que pueda comprarse o venderse.

Los riesgos de valorar el club en un precio

Uno de los aspectos más comentados del planteamiento de Florentino Pérez gira en torno a la posibilidad de establecer una valoración económica del club sin alterar su modelo de propiedad. El presidente explicó que una fórmula para conocer el valor real de la entidad sería permitir la entrada de un inversor con una participación muy reducida. "La valoración es que alguien compre una mínima parte, un 5%, simplemente para que fije el valor", señaló.

Florentino insistió en que cualquier inversor que adquiriera una participación minoritaria no tendría capacidad de decisión sobre el futuro de la entidad. "Los que compren el 5% del Real Madrid no mandarán, se asociarán a una marca como la nuestra", aseguró. Con este argumento, el mandatario quiso transmitir que la entrada de capital externo serviría únicamente para determinar una valoración de mercado, manteniendo intacto el poder de los socios.

Noticias relacionadas

Santiago Cañizares, por su parte, considera que asignar un precio al club puede resultar contradictorio con la idea de que la institución pertenezca siempre a sus socios y permanezca fuera del mercado. A su juicio, si el objetivo es que el Real Madrid nunca esté en venta, "valorar económicamente la entidad podría tener consecuencias no deseadas". En ese sentido, advirtió que "el saber lo que vale ya es abrir una puerta a una posible especulación", cerraba.