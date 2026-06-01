Candidatos sin propuestas deportivas

Florentino Pérez y Enrique Riquelme están en plena campaña electoral por la presidencia del Real Madrid. El debate lo están centrando en el modelo social de club y en señalar las debilidades del su contrincante más que en presentar un proyecto deportivo que ilusione al socio. Ambos esconden sus cartas, aunque las del presidente saliente las conoce todo el mundo.

Más de lo mismo

Florentino apuesta por más de lo mismo, incluido el regreso de Mourinho al banquillo. Hay fuentes cercanas al Real Madrid y a su candidatura que aseguran su fichaje, incluso que ya habría firmado contrato que sería papel mojado si el empresario madrileño pierde las elecciones. El resto de las propuestas deportivas están en el aire, aunque se le adjudican un montón de fichajes.

Centra sus mensajes deportivos en defender lo construido, en respaldar la renovación de Vinícius y valorar el potencial de Mbappé buques insignias de su proyecto. Pese a sumar dos años sin ganar ningún título, dice que sigue respaldando la plantilla que tiene creando ciertas dudas en una masa social que ha visto fracasar el proyecto.

Riquelme tampoco se ha atrevido a adelantar nombres que fortalezcan su campaña. Solo ha dado uno, Rodri: “Si yo soy presidente, un jugador como Rodri jugará en el Real Madrid”. Una apuesta atractiva que el entorno del jugador se encargó en desinflar, según la ‘Cope’. Confirma contactos, pero asegura que “no ha habido ninguna negociación hasta el momento".

Baile de nombres

Las elecciones han paralizado el mercado madridista. Mal momento el elegido por Florentino Pérez para convocar comicios en un final de temporada en el que deberían empezar la reconstrucción del proyecto como renovaciones, fichajes, traspasos, cedidos, recompra de canteranos… Hasta el día 8 de junio no empezará a actualizarse la situación.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid; y Enrique Riquelme, quien aspira a convertirse a candidato de la presidencia del club blanco. / AGENCIAS

Salen muchos nombres, pero hay pocas certezas. En plena campaña se adjudican fichajes a los dos candidatos como Rodri, Bernardo Silva, Gvardiol, Enzo Fernández, Konaté, Rafa Paz, Víctor Muñoz, Vitinha, Joao Neves, Mourinho, Cesc, Arteta… Una brecha que aprovechan los agentes de los jugadores y entrenadores para filtrar nombres de sus representados, pero sin ninguna confirmación.