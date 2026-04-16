De Klopp a Pochetino: los candidatos para gestionar el "inentrenable" vestuario del Real Madrid

Con el cadáver del Real Madrid todavía fresco, se ha activado la maquinaria que explica una segunda temporada sin títulos. En el club blanco siempre han sido cautos con las decisiones de este tipo, más aún teniendo un Mundial a la vuelta de la esquina. Pero el tiempo juega en su contra después de finiquitar la temporada un 15 de abril en el Allianz, tras ser eliminados por el Bayern. La primera y más importante medida es la que tiene que ver con el entrenador: Arbeloa ha hecho una revolución insuficiente.

Klopp y Zidane, los grandes deseados

El papel del salmantino a la hora de recuperar la competitividad en el Madrid se plasmó en la Champions, después de arruinar LaLiga. Un all-in que no ha servido. La clasificación para semifinales, con una remontada en la vuelta en Múnich, habría servido de acicate para una continuidad. Lo primero que deberá resolver Florentino es el tema de un banquillo que le ha traído de cabeza este año.

Zinedine Zidane durante su última etapa en el Real Madrid / EFE

Confió en Xabi Alonso, una apuesta del director general, José Ángel Sánchez, que duró hasta enero. En estos meses se ha consumido otra bala de la casa. Renovar a Arbeloa y otorgarle un proyecto a más largo plazo es una opción a fuego lento, con un alto factor de riesgo. Pero la vía para reconectar con la afición y renovar su ilusión pasa por un mercado muy complejo.

Las opciones prioritarias, ya en la crisis de Alonso, fueron las mismas que antaño: el regreso de Zidane o el tanteo de una figura como Klopp, ahora mismo fuera de los banquillos. Es más, por un motivo casi de prescripción médica, el que fuera leyenda del Liverpool no asumiría la responsabilidad de ponerse al frente de un vestuario que esta temporada ha sido calificado en varias ocasiones como “inentrenable”, según el propio personal que trabaja en Valdebebas.

Es algo que cualquier entrenador que venga debe asumir. Una asignatura que resolvió Arbeloa, por su conocimiento del club y de sus estructuras, pero que incluso para alguien con experiencia en la entidad, como Xabi Alonso, fue una quimera. Ahí aparece la metáfora del sofá gris que seguirá en Valdebebas esté quien esté al frente del equipo. La fórmula mágica entre autoridad y cercanía no siempre encaja, por ejemplo, con un Klopp que ha repetido por activa y por pasiva que se siente cómodo en su rol como responsable global de fútbol de Red Bull. Lo que no impide que siga siendo el gran anhelo de Florentino.

Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos / EFE / Francisco Guasco

Deschamps, Allegri, Emery…

La tercera venida de Zidane ha sobrevolado este mismo curso, pero el francés tiene claro que dirigirá a su selección tras la salida de Deschamps después del Mundial de este verano. Es otro de los nombres que ha aparecido en una lista de candidatos que puede prolongarse hasta el infinito. Por el momento, se va llenando de viejos conocidos como Mauricio Pochettino, otro de los que tienen contrato para estar en la cita de Estados Unidos. El nombre del argentino ha estado en las quinielas en múltiples ocasiones.

El primer intento fue en el verano de 2015, cuando finalizó la primera era Ancelotti. Finalmente se optó por Benítez, una alternativa que también partió de la dirección general. Tras el fracaso del español, el actual seleccionador estadounidense apareció de nuevo en la terna, pero en el club se optó por jugar la carta de Zidane, que resultó muy exitosa. Este año, después de que Xabi Alonso quedase sentenciado en el mes de diciembre, el argentino estuvo en Madrid por asuntos profesionales que volvieron a prender la llama.

Unai Emery alienta a sus jugadores del Aston Villa tras conseguir el gol en uno de sus partidos de la Premier League / EFE

El problema con Pochettino, que tiene contrato con Estados Unidos hasta después del Mundial, es que ya fracasó a la hora de lidiar con el PSG de las estrellas que juntó a Messi, Neymar y Mbappé en un mismo vestuario. Una mezcla de todos los asteriscos anteriores es Unai Emery, otro de los nombres de una nómina infinita. Porque el debate sobre el modelo que quiere seguir el Madrid es más profundo.

Noticias relacionadas

En las últimas elecciones no ha funcionado ni la mano dura ni la asertividad. Solo una mezcla de ambas, con Arbeloa, ha permitido sostener un hilo de vida. De ahí que otras opciones revival, como Allegri, tropiecen en la misma piedra. Y lo mismo ocurre al imaginar un futuro de proyecto con Andoni Iraola o Cesc Fàbregas, que trabajarían, como todos, a contrarreloj y sin margen de error.