Candidato sorpresa al banquillo del Real Madrid

Continúa el casting para hacerse con el cargo de entrenador del Real Madrid. Tras otra temporada decepcionante en cuanto a resultados, Álvaro Arbeloa no seguirá al frente del club. El conjunto blanco lleva semanas valorando distintas alternativas y todavía no ha tomado una decisión firme sobre su elección.

Entre los nombres que han sonado con más fuerza hasta ahora aparecen Jürgen Klopp y José Mourinho. El alemán parece descartado, seguirá con su rol en Red Bull mientras espera una oportunidad en la selección de Alemania. Por su parte, el portugués se mantiene como el gran favorito, aunque la decisión final dependerá única y exclusivamente de Florentino Pérez.

Unai Emery, leyenda en Villa Park / AV

Mientras tanto, otros nombres como Mauricio Pochettino, Didier Deschamps o Lionel Scaloni siguen ocupando titulares en la prensa deportiva como alternativas. El último en aparecer en esta lista ha sido Unai Emery. El actual entrenador del Aston Villa ha sido relacionado con el Real Madrid por varios medios, incluyendo Sports Illustrated y TalkSport.

Los primeros afirman que el equipo blanco está monitoreando el rendimiento del técnico, mientras que el medio británico va más allá y sentencia que Emery está entre los principales candidatos. El entrenador tiene contrato con el Aston Villa hasta 2029, pero si el Real Madrid se decide por el vasco cambiaría el escenario por completo.

Unai Emery, entrenador del Aston Villa / EFE

No es la primera vez que el técnico aparece en noticias relacionadas con el Real Madrid. Con los primeros rumores de una posible salida de Xabi Alonso, su nombre ya figuró en la lista de opciones a sustituir al tolosarra, aunque finalmente fue Álvaro Arbeloa el que se hizo cargo del equipo hasta final de temporada.

El Aston Villa afronta ahora un final de temporada muy importante. Los de Emery tienen opciones de alzar un título europeo, pero primero tendrán que remontar el 1-0 de la ida de las semifinales de la Europa League ante el Nottingham Forest. En la Premier League se mantienen en la quinta plaza, que da acceso a la Champions League, con 6 puntos de ventaja sobre el Bournemouth a falta de solo tres partidos para poner punto final a la competición.