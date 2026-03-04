Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

REAL MADRID

El candidato sorpresa al banquillo del Madrid: ya hay contactos

El club blanco se mueve para buscar técnico de primer nivel de cara a la próxima temporada

L. Miguelsanz

El Madrid ya está decidido a prescindir de Álvaro Arbeloa a finales de temporada para ponerse en manos de un entrenador con experiencia y de primer nivel. En los últimos días ha vuelto a surgir el nombre de Jürgen Klopp y de Unai Emery, pero desde Italia llega la tercera alternativa, que podría ser la definitiva. Según el 'Corriere dello Sport', el club blanco ya ha tentado a Massimiliano Allegri para que se haga cargo del nuevo proyecto madridista con un contrato a largo plazo y mando para ejecutar fichajes que puedan enderezar el rumbo del equipo. Allegri tiene contrato con el Milan hasta el 2027, pero con una cláusula de salida del club italiano.

La opción Allegri es un antiguo deseo de Florentino Pérez, que en el pasado ya había tentado en dos ocasiones al italiano. El primer intento fue en el 2019, aunque el Madrid acabó echándose atrás y en el 2021 fue el propio Allegri el que prefirió estar en la Juventus antes que iniciar una nueva etapa en el Madrid. En aquel momento, el club blanco le ofreció un contrato de tres temporada a razón de 8,5 millones de euros cada uno.

El perfil de Allegri encaja en lo que está buscando Florentino Pérez. Quiere a un entrenador con mucha experiencia en los vestuarios, que haya ganado títulos importantes y que tenga un carácter duro. Allegri ha demostrado que es capaz de aguantar la presión y parece, que ahora sí, tendría la predisposición de encabezar un proyecto fuera de Italia.

En el Madrid valorarían seriamente la carta Allegri porque, al igual que Unai Emery, serían dos opciones que podrían concretarse de una forma amistosa y de forma certera. Klopp sería el perfil que más gusta, pero el entrenador alemán tiene muchas dudas de volver a los banquillos y en el Madrid no desean ningún tipo de culebrón que acabe enturbiando la planificación de un proyecto que deberá comportar muchos cambios.

