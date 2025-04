Un campeón del mundo pide sanciones para el Madrid: "Han tocado fondo usando métodos mafiosos"

Críticas salvajes a la actitud del Real Madrid en la previa de la final de Copa del Rey. Desde Francia, el exfutbolista Christophe Dugarry, que fue Campeón del Mundo y de la Eurocopa y jugó en el Girondins de Burdeos, Milan, Barça o Marsella entre otros, ha lanzado un ataque durísimo hacia el conjunto blanco por poner en jaque la disputa del partido en su encrucijada con el estamento arbitral.

"Fueron demasiado lejos", empezó diciendo el exfutbolista en el programa 'Rothen S'enflamme' de RMC Sports. "La actitud de sus dirigentes antes del partido y de sus jugadores durante el partido es una absoluta vergüenza. Yo estaba realmente sorprendido con esa presión, las calumnias, la denigración... La mala fe hacia el árbitro", continuó.

"Todavía me pregunto como el club más grande del mundo puede llevar a cabo semejante campaña de desprestigio frente al árbitro antes del partido", explicó Dugarry, antes de empezar a pedir sanciones duras para el equipo madridista.

"¿¡Qué ejemplo da este club hoy en día a todos los jóvenes del mundo entero!? El mensaje enviado es devastador para el fútbol amateur, que lucha cada fin de semana para que la juventud respete a los árbitros y acepte los errores que a veces puede cometer", sentenció el exfutbolista francés.

El discurso de Dugarry fue todavía más duro contra el Madrid conforme avanzaba: "Cómo le dirás a los jóvenes que su actitud ante un error del árbitro no es la correcta cuando los líderes y jugadores del club más grande del mundo se comportan así. Estoy en shock. Es necesario que las autoridades españolas, o incluso internacionales, sean muy, muy contundentes con el Real Madrid, sus líderes y sus jugadores por esto, porque si no lo hacen (sancionarles) será una catástrofe para el fútbol. Si no lo hacen, no nos sorprenderá ver a la gente y a nuestros jóvenes alejarse del deporte más popular del mundo".

"Lo que hace el Madrid antes de la final, para mí, y sé que son palabras fuertes, pero creo que está en el límite de los métodos deshonestos o matones, de mafia. Además creo que por lo que pasó el fin de semana mucha gente que apreciaba el club se alejará de él y será merecido porque lo han ensuciado todo y han pisoteado la imagen del fútbol que amamos", dijo en RMC Sports.

"Estoy impactado por lo que he visto este fin de semana de estos jugadores y los dirigentes de este gran club. El Real Madrid ha tocado fondo", concluyó en su extensa explicación.