Así es la campaña para que Mourinho vuelva al Madrid: del 'like' de Mbappé al ofrecimiento de Mendes

Cuando el 18 de septiembre del año pasado se hizo oficial que José Mourinho fichaba por el Benfica, el calendario de Champions del Real Madrid cambió de color por completo. De repente, el último encuentro de la fase liga cobraba importancia. Lo que nadie esperaba es que fuese un partido en el que un gol del portero del conjunto lisboeta, Trubin, enviase a la repesca al equipo de Arbeloa. La pugna entre el pupilo y el maestro que el primero terminaría ganando en los ‘playoffs’.

El encontronazo con Arbeloa en Champions

Después de aquella traumática salida del ‘top 8’ a última hora, la candidatura de Mourinho, al que muchos daban por descartado de la primera línea, subió como la espuma. Volvieron los recuerdos de aquella última conversación entre el de Setúbal y Florentino antes de su salida en 2013. “Quédate, lo mejor está por venir” es una cita, con mayor o menor literalidad, que sonó como anticipo de un reencuentro que no se dio.

El maestro recibe al alumno en el Benfica vs. Real Madrid que cierra la fase liga de la Champions League. / Europa Press

El ‘caso Prestianni’ hizo que todo saltase por los aires. The Special One cerró filas con el Benfica y su jugador frente a la denuncia de Vinicius, cuyo dictamen final todavía está por resolverse por parte de la UEFA. Una situación que agrió la relación de Mourinho con Arbeloa y el Real Madrid, aunque desde el club siempre se proyectó una sensación de comprensión: “Él defiende lo suyo”.

Tanto es así que se llegó a barajar la posibilidad de que su nombre sonase por megafonía, aunque estuviese sancionado por sus protestas en la ida. Después de un truco de magia, en el que dejó a la prensa pendiente de una aparición que nunca se produjo, Mourinho apostó por un perfil bajo. Se quedó en el autobús, junto con Prestianni, y dejó pasar la eliminación como si nada hubiera pasado.

Ni Xabi Alonso ni Arbeloa, ‘The Special One’

Ese fallido cruce de caminos parecía romper por completo el hilo que todavía unía a Mourinho con el Real Madrid, a pesar de que la corriente del mourinhismo nunca desapareció. Cuando se presentó a Arbeloa, uno de sus soldados más fieles en los años de plomo contra el Barça, se invocó ese apellido. Incluso en el fichaje de Xabi Alonso. Ninguno de los dos adoptó su forma ni sus estilos, inigualables.

Mourinho y Florentino Pérez, en la etapa del portugués en Madrid / EFE

Ni siquiera el Mourinho de 2026 está a la altura de los agitados años 10, pero su simple recuerdo genera un aire de golpe de autoridad que muchos reclaman para el actual Real Madrid. Al portugués nunca le ha disgustado un último baile, y menos aún que le recuerden como un profesional que podría ser una solución revolucionaria para un vestuario que esta temporada se ha definido como “inentrenable”.

Detrás de este renovado interés está Gestifute, del superagente Jorge Mendes, que estuvo esta semana en Madrid acompañando a Lamine Yamal para recibir el Premio Laureus a deportista revelación. Mourinho forma parte de una lista que se ampliará hasta que el Real Madrid tome la decisión más inmediata y delicada sobre su futuro. Nadie ha llamado al luso todavía, pero su teléfono está operativo.

Como alimento añadido a la especulación, un ‘like’ de Mbappé a una publicación que informaba sobre un hipotético regreso de Mourinho al Real Madrid. El caldo de cultivo perfecto para alimentar una candidatura que no es la primera y que, en caso de apostar por ella, llevaría al club blanco a afrontar una cláusula liberatoria del entrenador del Benfica, un equipo que querría contar con él para un proyecto a medio plazo.