Camino de romper todos los récords: los datos de penaltis del Madrid

Ganó el Real Madrid de manera contundente ante una Real Sociedad que en ningún momento intimidó a los blancos. Sin embargo, el partido no estuvo exento de polémica, después de que Vinicius marcara dos goles en dos penaltis provocados por él mismo.

Especialmente en el caso del segundo, hubo muchas protestas de los jugadores de la Real Sociedad en el campo y de los aficionados en redes sociales. La palabra "piscinazo" entró de lleno en los trending topics de 'X' en España, al igual que "Vinicius".

Los penaltis a favor del Real Madrid se han convertido en la tónica habitual esta temporada. Los datos llaman la atención, especialmente a la hora de comparar con otros equipos de LaLiga e incluso de las principales ligas europeas.

Según explica el experto en datos Fran Martínez, el Real Madrid es el primer equipo en toda la historia de LaLiga que anota 11 goles de penalti en los primeros 24 partidos de una temporada en Liga. Cabe recordar que en total son 13 los lanzamientos que ha tenido el conjunto blanco, pero erró en dos ocasiones.

Obviamente, el equipo que ahora dirige Álvaro Arbeloa es el que más penaltis ha lanzado esta campaña (13), muy por delante del Girona (7) y duplicando a otros equipos como Barça, Mallorca o Celta (todos con 6). Fran Martínez también revela que el Madrid es el primer equipo de la Liga 25/26 que llega a una diferencia de penaltis a favor/en contra de +10 (13 a favor y 3 en contra). La diferencia con sus rivales vuelve a ser notoria: el Barça tiene una diferencia de +2 (6 a favor y 4 en contra) y el Atlético solamente de +1 (3 a favor y 2 en contra).

Si miramos a las principales ligas europeas, el Madrid vuelve a no tener competencia en este apartado. Tras los 13 que le han pitado al conjunto blanco se sitúan los 9 a favor del Bayern de Múnich y 8 a favor de Mainz, Brentford y Brest, según datos de Opta.

Ampliando el radar a todas las competiciones, el Madrid ha lanzado en total 17 penaltis. Se reparten entre Liga (13), Champions League (3) y Copa del Rey (1). Solo ha habido dos lanzadores esta campaña: Mbappé, que ha metido 12 de los 13 que ha tirado, y Vinicius Jr, que ha convertido 3 de los 4 que ha lanzado.