El laberinto legal del Real Madrid para convertir a sus socios en accionistas

Tiempos de asambleas y desafíos. El último trimestre del año es época de juntas, el momento donde se somete a debate el futuro de las Sociedades Anónimas Deportivas, la figura que adoptaron los clubes con la Ley del Deporte de 1990, salvo en el caso del Barça, Real Madrid, Athletic y Osasuna. Mantenerse en aquella figura societaria era un ejemplo de buena gestión. Hoy, un elemento limitante. Esa es la reflexión que se está haciendo en la entidad que preside Florentino Pérez.

Una fórmula probada con el Bernabéu

Incluso superando los 1.000 millones de ingresos, la alta dirección madridista es consciente de que necesita nuevos socios inversores para mantener el equilibrio de los ejercicios. Pero también que enfrenta un laberinto legal, en el que solo se contempla ser SAD o club deportivo. La vía para resolver este impedimento contempla dividir el Real Madrid en dos entidades diferentes: por un lado, la parte deportiva; por otro, la empresarial, a través de la que entrarían socios externos, como ya ha pasado, por ejemplo, en la construcción del Bernabéu, con Real Madrid Estadio. Así, a través de una Fundación, el 51% de los títulos seguirían en el patrimonio del club.

El Santiago Bernabéu estrena techo retráctil / @RealMadrid

Florentino lleva tiempo trabajando en una transición y para ello está contando con el asesoramiento de Key Capital Partners y Clifford Chance. De facto, el Real Madrid, como el resto de clubes, ha perdido la estructura horizontal original. En 2012, se aprobaron los estatutos que exigen a cualquier candidato a la presidencia ser socio durante al menos dos décadas y la presentación de un aval equivalente al 15% del presupuesto anual (1.100 millones en la temporada 2024/2025).

La fórmula con la que se busca encaje es a través de una sociedad mercantil, en la que se añada la condición de accionista a la de socio. Esto entraña un riesgo y es que el Madrid no pierda el control en un proceso así, mediante la entrada de agentes externos con una fórmula similar a la de una OPA hostil. Por eso, la idea es partir la estructura en dos, con la consabida fundación que controlaría la parte deportiva (51% de los títulos) y mantendría el dominio de las decisiones capitales del club.

Tema capital en la próxima asamblea

En la práctica, estas reformas suponen una suerte de democracia dirigida. El Real Madrid quiere que el proceso hacia una SAD cuente con la aprobación de los socios. Con todo, la fórmula 50+1 planteada por algunos sectores próximos a la asamblea, por imitación del modelo germano, no tiene encaje actual en la legislación española. Solo Suecia contempla un modelo similar regulado. La vocación simbólica de Florentino ha sido la misma que le ha movido en proyectos como la Superliga: la soberanía de los clubes.

Tebas celebra el adiós del Barça a la Superliga, aunque "Florentino nunca pierde" / EFE

¿Contra quién? Pues contra las instituciones como la UEFA o LaLiga, a la que llevó a los tribunales por el acuerdo CVC, por el que se comprometió un porcentaje cercano al 8% de los ingresos generados por los clubes a cambio de casi 2.000 millones de euros. En sus comunicados, el Real Madrid sostuvo que el acuerdo suponía “entregar el futuro del fútbol español a un fondo extranjero” y que se hacía “en perjuicio de los clubes que no habían dado su consentimiento”.

Pero la realidad que afronta el Real Madrid, hasta que se traduzca en un papel, solo mediante un proceso 'sui generis'. Es el gran reto de gobernanza que afronta el club blanco y será un tema capital en su próxima asamblea, que tendrá lugar el domingo 23 de noviembre. Como ya lo fue en la anterior, cuando el propio Florentino Pérez anunció que “nuestro club debe tener una estructura organizativa que nos proteja como institución y que nos proteja también a todos como propietarios del Real Madrid“. Un equilibrio complejo, porque ningún inversor, por poderosa que sea la marca, se resignará a ser un mero financiador.