El camino infernal del Real Madrid para llegar a la final de la Champions

La mala suerte se ha cebado con el Real Madrid en el sorteo de la UEFA Champions League. Los blancos tenían dos posibles opciones en la ronda de octavos tras superar al Benfica: Manchester City y Sporting de Portugal. Pero la bomba saltó cuando Ivan Rakitic sacó la bola del equipo inglés. Otra vez, Pep contra el Real Madrid. 15 veces se han enfrentado en los últimos 12 años en la máxima competición continental.

Además de volver a enfrentarse ante un rival de gran nivel como el Manchester City, los merengues se han quedado en la parte más complicada del cuadro. La parte gris donde están la mayoría de 'cocos' del sorteo. El camino que debería recorrer el conjunto blanco estaría plagado de minas si quiere llegar a la final de Budapest del próximo 30 de mayo.

Primero de todo, se enfrentarán a los citizens con la vuelta fuera de casa. El partido decisivo de la eliminatoria será en Inglaterra, ya que los de Pep entraron en el top 8 y tienen factor campo. Además, Mbappé podría perderse la ida por los problemas de rodilla que lleva arrastrando durante muchas semanas. Esta temporada ya se vieron las caras en la fase Liga y la victoria se la llevó Pep en el Bernabéu.

Así queda el cuadro de la Champions League en octavos / Marc Creus

Si los de Arbeloa consiguen superar al City, se tendrían que enfrentar al ganador del Atalanta - Bayern de Múnich. Los italianos se clasificaron tras remontar en una eliminatoria loca ante el Borussia Dortmund, pero el gran favorito es el conjunto bávaro. Los de Kompany son uno de los mejores equipos del mundo y presumiblemente sería el posible rival en cuartos.

A dos encuentros de la final de Budapest, los blancos tendrían cuatro posibles rivales tremendos. Paris Saint-Germain, Chelsea, Galatasaray o Liverpool. El campeón de Europa de la temporada pasada, el campeón del Mundial de Clubes y el campeón de la Premier League. Tres favoritos al título, sin desmerecer a un Galatasaray que superó a la Juventus de Turín en la ronda de play-offs.

Un camino infernal para poder llegar a la final. Por cierto, Barça y Real Madrid solo se podrían ver las caras en Budapest. Los culés van por el lado azul del cuadro, mientras que los blancos por el gris. Tampoco podría haber un derbi madrileño hasta la gran final.