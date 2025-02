El cambio de Vinicius: "¿Viste cómo corría sin balón?"

Jesé Rodríguez volvió a reencontrarse con el fútbol en Malasia. El canario fichó el pasado mes de octubre por el Johor, equipo de la primera división malaya, tras casi un año sin equipo después de su aventura brasileña en el Coritiba. De hecho, el pasado lunes conquistó con su nuevo club la liga del país asiático.

El pasado jueves, en una entrevista en la Cadena SER, Jesé habló sobre la posible salida de Vinicius Jr a Arabia Saudí. El brasileño estuvo en el ojo del huracán a inicios del mes de febrero por unas reuniones de sus agentes con emisarios importantes del país árabe. El futbolista del Real Madrid sería su prioridad número uno para seguir creciendo como liga y para abanderar el Mundial del 2036.

"Yo, si fuera él, no me iría, porque el Real Madrid es el mejor club. Yo lo tendría claro", explicó el canario. Además, Jesé vio un gesto del club blanco en la primera capitanía de Vinicius el pasado miércoles en el Reale Arena: "Y creo que ayer hay un mensaje del club al ponerle el brazalete de capitán. ¿Viste cómo corría sin balón? Es que el brazalete te mete más presión y debes ser un ejemplo con balón y sin balón. Al final, si quiere, puede irse dentro de cinco años. Le van a querer igual. No todo es el dinero, yo lo tendría claro".

Lo comparaban con Cristiano

Jesé se marchó del Real Madrid en verano del 2016 al Paris Saint-Germain por 25 millones de euros. Tras un inicio de carrera muy prometedor salido de La Fábrica, el canario puso rumbo a Francia, pero nunca recuperó la gran versión que mostró en sus primeros años. Ahora, parece que vuelve a sonreír en Malasia.

Cristiano Ronaldo y Jesé Rodríguez en el Real Madrid / AGENCIAS

El canterano blanco se lo comparó mucho con Cristiano Ronaldo en el pasado e incluso se le apodó como 'El Bichito', en estos siguientes meses podría volver a verse las carras con el portugués: "Estamos en octavos de la Champions asiática, si ganamos vamos a Arabia Saudí en la fase final. ¡Podría haber un 'bicho vs bichito', estaría bien!".