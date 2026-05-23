El cambio de 'tono' que le recomienda Roberto Palomar a Florentino Pérez: "Más le valdría dejar de forofear"

Florentino ha estrenado este sábado una lona en un edificio cercano al Santiago Bernabéu para dar inicio a la campaña electoral. El Presidente del Real Madrid ha sido confirmado como candidato a las elecciones blancas. Este sábado finaliza el plazo de presentación de candidaturas para optar a la zona noble del Bernabéu, por lo que veremos si Enrique Riquelme logra el aval bancario y puede desafiar a Florentino en las urnas.

Un hecho histórico debido a que sería la primera vez en más de dos décadas que los socios merengues tienen una alternativa al actual máximo mandatario. Ahora Florentino deberá elegir el tono y la estrategia por la cuál afronta el proceso electoral. Las últimas semanas han sido incendiarias en la directiva del Real Madrid y la rueda de prensa que concedió ante los periodistas dejó su imagen deteriorada. La misma rueda de prensa en la que convocó elecciones, con un tono desafiante, para mostrar su poder y dar continuidad a su mandato.

Momento decisivo para Florentino

En Madrid no se habla de otra cosa. Florentino contra Enrique Riquelme, es decir, un proyecto de continuidad o un cambio radical para el futuro del club. Roberto Palomar, en la COPE, considera que Florentino podría ganar las elecciones sin campaña. No obstante, tras las últimas declaraciones y su posición crítica ante los medios de comunicación, considera que a los aficionados "no les gusta el tono". "Más le valdría dejar de forofear y ser más preciso en temas como el cambio societario o en temas deportivos", comenta Palomar.

"Aprovechar este período de comunicación, que yo creo que va a estar activo y que irá a alguna entrevista para ser más preciso y para ser más serio", considera. Florentino, un Presidente que no acostumbra a dar declaraciones, habló en Valdebebas y al día siguiente en 'El Chiringuito', en una charla distentida y en la que no terminó de arreglar el destrozo.

Las intenciones de Enrique Riquelme

Por parte del Presidente del Grupo COX, Enrique Riquelme, ha enviado un escrito a la Junta Electoral del club para comunicar formalmente su "voluntad de concurrir como candidato a la Presidencia del Real Madrid Club de Fútbol". En el escrito remitido, Riquelme explica que su propósito es impulsar “un proyecto renovador para el Real Madrid del mañana, capaz de despertar la ilusión de toda la afición madridista”, dice.

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Su candidatura pone el foco en recuperar el papel central de los socios dentro de la entidad, apostando por una nueva etapa en la que vuelvan a ser una pieza clave en la toma de decisiones y en la identidad del club. Asimismo, defiende la idea de preservar la esencia del Real Madrid, asegurando que los socios continúen siendo los verdaderos propietarios de una institución que considera “el club de fútbol más grande del mundo”, según Riquelme.