Cambio de planes en el Real Madrid con Mourinho

El lunes estaba marcado en rojo como el día Mourinho. Desde Portugal, el Diario Record apunta que el entrenador luso contaba con que el Real Madrid anunciaría su fichaje ese día. Sin embargo, la confirmación de las elecciones a la presidencia del club trastoca los planes.

Es importante recordar que Mourinho tiene contrato con el Benfica hasta 2027 y que su cláusula de salida, que rondaría los 7 millones de euros, tiene fecha de caducidad. Concretamente, el 26 de mayo acaba el plazo, en pleno proceso electoral del conjunto blanco.

Enrique Riquelme y Florentino Pérez, candidatos a las elecciones del Real Madrid (domingo 7 de junio de 2026) / SPORT.es

Desde el equipo lisboeta dan por perdido al entrenador, pero también son conscientes que a partir del día 27 podrán pedir una cantidad mayor al Real Madrid, que se verá obligado a negociar. Existe la posibilidad de que el propio Mourinho decida pagar su cláusula de rescisión en el plazo previsto, pero esto supondría un riesgo, ya que si finalmente Florentino Pérez no sale vencedor en las elecciones, el técnico podría quedarse sin ninguna de las dos opciones.

En clave blanca, el fichaje del nuevo entrenador, así como el resto de la planificación deportiva, queda ahora en un paréntesis que se cerrará una vez los socios decidan quién será el presidente del club. Todo apunta a que Florentino tendrá su octavo mandato y que precisamente una de sus bazas ganadoras será la contratación de Mourinho.

Jose Mourinho, actual técnico del Benfica / MIGUEL A. LOPES

El entrenador ya tiene un acuerdo por dos temporadas, que podrían ser tres dependiendo de los títulos cosechados, y tiene plena confianza en convertirse en el sustituto de Álvaro Arbeloa al frente de la primera plantilla madridista.

Este lunes la junta electoral dará a conocer la fecha de las votaciones, que tienen que darse dentro de un plazo de quince días. La duda es si se decidirá que sean el día 31 de mayo o el siguiente domingo, 7 de junio. Todas las decisiones deportivas quedan supeditadas a este proceso.

Florentino Pérez y José Mourinho, en 2011 / JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

Mientras tanto, Mourinho se dejó ver este sábado en la final de la Copa de Alemania, en la que el Bayern de Múnich se impuso al Stuttgart (3-0). Medios germanos no tardaron en hacerse eco y en especular con que el técnico acudió para observar a Michael Olise, lo que provocó una respuesta tajante de Uli Hoeness, presidente de honor del conjunto bávaro.

"Puede mirar a Olise con cinco ojos si quiere, pero no servirá de nada. Se va a quedar. No está en venta y Mourinho podría haberse ahorrado ese viaje desde Madrid", afirmó en declaraciones a Sky Sports.

El todavía entrenador del Benfica no quiso hacer declaraciones en su regreso a Portugal, desde donde le toca esperar a que se confirme el triunfo de Florentino y su regreso al equipo madridista.