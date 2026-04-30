Cambio de planes en el Real Madrid

Con el verano a la vuelta de la esquina, el Real Madrid se encuentra inmerso en la toma de decisiones importantes de cara al futuro más inmediato del club. En el orden de prioridades, lo primordial sigue siendo la elección del entrenador. Álvaro Arbeloa tiene las horas contadas y Jürgen Klopp y José Mourinho aparecen como las principales opciones a sucederle.

A partir de aquí, el conjunto blanco tendrá que planificar las salidas y llegadas en una plantilla que en los dos últimos años ha rendido muy por debajo de lo esperado. No se espera una gran revolución. Las grandes estrellas del equipo no se moverán y liderarán el proyecto una temporada más, a pesar de las dudas que han generado en la afición en distintos momentos del curso.

José Mourinho, entrenador del Benfica, gana enteros para dirigir al Madrid / ANTONIO COTRIM / EFE

Las prioridades están muy claras en cuanto a los fichajes que se deben acometer. El centro del campo y el eje de la zaga son dos puestos a reforzar de manera urgente. El la zona ancha se busca un futbolista con buen toque de balón y dotes organizativos. Alguien capaz de gestionar las posesiones de un equipo que, a día de hoy, vive de hacer llegar el balón cuanto antes a Vinicius y Mbappé.

Una lesión trastoca los planes

Por lo que respecta a la retaguardia, la idea siempre ha sido fichar a un central, mientras que la posibilidad de añadir un lateral derecho dependerá de la decisión de Dani Carvajal, que termina contrato con el equipo madridista y que está viviendo una temporada plagada de situaciones delicadas.

A pesar del plan inicial, la reciente lesión de Éder Militao ha trastocado los planes del club. El brasileño volvió a pasar por quirófano y tendrá que estar entre 4 y 5 meses de baja. Volverá una vez la campaña esté iniciada, pero lo realmente preocupante es la reincidencia en sus problemas físicos.

Militao se retira lesionado ante el Alavés / Juanjo Martín / EFE

En las últimas tres temporadas, Militao solo ha podido jugar 13 (temporada 23/24), 18 (24/25) y 21 partidos (25/26) entre todas las competiciones. Esto significa que el Real Madrid no ha podido contar con su mejor central en gran parte de cada uno de los cursos pasados. A eso hay que añadir que David Alaba termina contrato y que no renovará, que Rüdiger está pendiente de ampliar su vínculo con los blancos y Asencio tenía un pie fuera hace unas semanas.

Ante esta situación, el Real Madrid podría replantearse el futuro del canterano, que podría seguir en el club. Junto a él estarán Huijsen, Militao y muy probablemente Rüdiger, pero faltarán efectivos. El conjunto madridista quiere un refuerzo de nivel. Ibrahima Konaté y Nico Schlotterbeck han sido los nombres que más han sonado en los últimos meses. El primero está cerca de renovar con el Liverpool, mientras que el alemán ha hecho lo propio con el Dortmund, pero añadiendo una cláusula de salida que, según medios alemanes, rondaría los 60 millones de euros.

Schlotterbeck seguirá en el Borussia pero con cláusula de salida / EFE

Al margen del central con jerarquía, podría llegar otro futbolista para reforzar la posición de central. En este segundo caso el perfil escogido sería más low-cost. La posibilidad de recuperar a Jacobo Ramón del Como siempre ha estado presente y gana enteros tras la lesión de Militao.

El Real Madrid podría recuperar al canterano a cambio de unos 8 millones de euros. Un precio muy bajo que permitiría añadir alternativas a una zaga castigada año tras año por las lesiones. Será un verano clave para rearmar al equipo, si bien la columna vertebral no cambiará excesivamente.