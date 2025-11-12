El cambio del Castilla: Del legado de Raúl a la ambición de Arbeloa

En el mes de mayo, Raúl González tomó la decisión de terminar su vínculo con el Real Madrid Castilla. Una aventura intensa de 6 años que comenzaba repleta de ilusión tras su brillantez a los mandos del Juvenil A, junto a una generación compuesta por jugadores como Miguel Gutiérrez (Nápoles), Sergio Arribas (Almería) o Antonio Blanco (Alavés) entre otros. Consiguieron llevar a Valdebebas el primer título de la UEFA Youth League en su historia, pero tras muchas temporadas, marcadas por altibajos, el mítico 7 del Real Madrid quiso poner punto final.

Raúl González Blanco, durante un partido con el Real Madrid Castilla / Cabalar

Un paso desolador para Raúl, quién fue un buen entrenador, pero a su vez incapaz de lograr el ansiado ascenso a 2ª división. Posiblemente influyera de manera directa en esta decisión la falta de una oportunidad para dirigir al primer equipo, un deseo que nunca le llegó, aunque no por ello guarda rencor. “Sé que volveré otra vez cuando toque” dijo en el podcast Con Mucho DE organizado por NDL Pro-Health.

SU HEREDERO

Se podría decir que a Álvaro Arbeloa le tocó pasar por lo mismo, ya que transitó por la cantera como antesala de su labor en el Castilla. En esos primeros pasos logró buenas temporadas en las que no solo se consolidó como entrenador, sino que también contribuyó al crecimiento de numerosos jugadores. Durante esos años, se forjó en la gestión de equipos logrando además varios títulos que avalan su labor. En esta etapa previa no solo fortaleció su perfil como entrenador, sino que también demostró que sus méritos lo llevaban con justicia a la posición que hoy ocupa.

Como sucede de manera frecuente en este equipo, Arbeloa se encontró ante un 'nuevo' Real Madrid Castilla tras la marcha de jugadores importantes que el club consideró que debían dar un paso adelante. Gonzalo García, Víctor Múñoz, Yusi Enríquez, Chema Andrés y Jacobo Ramón, fueron algunos de ellos. Sin embargo, ha contado con la incorporación de figuras que están aportando un gran rendimiento: Joan Martínez, Diego Aguado, Jesús Fortea, Bruno Iglesias o Rachad Fettal, quién firmó una pretemporada sensacional y Arbeloa apenas ha podido contar con él en liga debido a una lesión que sufrió en el mes de septiembre.

El rompedor inicio del filial blanco ha generado entusiasmo. Quinto clasificado en liga y 18/33 puntos conseguidos hasta la fecha, hacen que sea el segundo mejor arranque de su historia en la emergente Primera Federación. Un hecho que Raúl consiguió superar únicamente en una ocasión a lo largo de sus seis temporadas. 21 de 33 puntos posibles son los que cosechó en la 2022/2023, en la cual terminaría clasificándose para jugar la fase de promoción de ascenso a segunda división.

La gran ventaja de este equipo radica en que el entrenador conoce a sus futbolistas desde hace tiempo así que el sistema de juego ya lo tenían perfectamente interiorizado. Además de haber recuperado a un jugador como César Palacios, un talento capaz de imponer la diferencia en los últimos metros, y a un inspirado Loren Zúñiga, que se encuentra en un momento lúcido ante el arco rival.

LOS DEBERES POR CUMPLIR

El objetivo que el Real Madrid asigna a Arbeloa es seguir contribuyendo a la formación de futbolistas, asegurando que estén preparados para dar el salto al fútbol profesional mientras compiten en una categoría modesta. En ella, busca aprender a sobreponerse a las dificultades y, al final de la temporada, tener la capacidad de optar por los puestos de arriba. Para ello, no podrá perderle la cara a la clasificación en ningún momento, compaginando los problemas que le requiere su propio entorno, que le expone a las bajas de sus jugadores tanto por compromisos con sus selecciones, como por satisfacer las necesidades del equipo de Xabi Alonso.

Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, junto a Florentino Pérez, en la presentación del primero como nuevo entrenador del Real Madrid. / REAL MADRID

Sin duda, un reto para Arbeloa que combina lo atractivo con lo desafiante, en un año que también participará en la Premier League International Cup, una competición internacional de fútbol juvenil con formato Champions (fase de grupos más eliminación directa) en la que se enfrentará a muchas de las canteras top europeas y donde actualmente lidera su grupo.