El cambio en el banquillo del Real Madrid afectaría al Arsenal

Según 'The Mirror' el club 'gunner' ya busca posibles recambios a Mikel Arteta por si el español termina en el banquillo del Bernabéu El futuro de Carlo Ancelotti sigue siendo una incógnita y en la lista de candidatos para sustituirle está el exayudante de Guardiola

El buen hacer de Mikel Arteta en el Arsenal no pasa desapercibido por nadie. El técnico español tiene cada vez más cerca la posibilidad de hacer campeón de la Premier a los 'gunners' 19 años después y el club teme una posible salida de su entrenador. El Real Madrid, 'culpable' de su miedo.

Tal y como apunta 'The Mirror', el hecho de que el club blanco ande tras los pasos del preparador guipuzcoano, pues es uno de los candidatos a suplir a Carlo Ancelotti en verano si el italiano finalmente no sigue, hace que en Londres ya le busquen recambios. No por voluntad, sino por necesidad.

Al Arsenal le gustaría contar muchos más años con el que fuera ayudante de Pep Guardiola en el Manchester City, pero es consciente de que esto no sólo es decisión suya. Así, ya hay algunos nombres que salen a la palestra como posibles relevos del español en el Emirates.

El citado rotativo británico apunta a Roberto de Zerbi, actual entrenador del Brighton. Los 'seagulls' están cuajando una temporada brillante y gran parte de culpa es de su entrenador. El equipo es sexto en Premier, a cuatro puntos del Tottenham, quinto, y con dos partidos menos. Además, aún está en liza en las semifinales de la FA Cup.