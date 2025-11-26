Camavinga: “Tenemos un vestuario más unido que nunca”

El francés Eduardo Camavinga, centrocampista del Real Madrid, defendió que el vestuario está “más unido que nunca” a pesar de las críticas después de tres partidos seguidos sin conocer la victoria, en una mala racha que se rompió este miércoles ante Olympiacos (3-4).

“Es más la prensa que habla. Yo veo todo dentro y tenemos un vestuario más unido que nunca y vamos a hacer todo para ganar y ayudar al míster. Hemos dado un paso adelante para quedar entre los ocho primeros y ahora toca seguir así”, declaró en Movistar+.

“Siempre es bueno ganar. Los últimos partidos no han sido muy buenos, pero hoy nos tenemos que quedar con la mentalidad del equipo y tenemos que seguir así”, amplió.

Un Camavinga que se mostró contento de los cuatro goles que anotó su compatriota, Kylian Mbappé.

“Kylian siempre marca. No ha marcado durante tres partidos y ahora ha marcado cuatro, así que vamos a olvidar los otros (ríe)”, dijo.