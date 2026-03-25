Camavinga, una venta necesaria

En los mercados de fichajes se da, aunque pocas veces, una coincidencia de factores. Un equipo se plantea vender a un jugador y este entiende que lo mejor es su salida. Es un alineamiento muy complejo en clubes de la dimensión del Real Madrid, como se ha demostrado, por ejemplo, con las salidas 'interruptus' de Ceballos cada verano. Sin embargo, en el caso de Camavinga, puede ser un desenlace con beneficio mutuo.

Su polivalencia, arma de doble filo

El francés tiene contrato hasta 2029 (renovó en 2023), pero su situación en el Real Madrid es, desde hace tiempo, compleja. La última gran actuación que se le recuerda fue en el clásico de esta temporada. Xabi Alonso le dio una inesperada titularidad. Partió como mediocentro, la posición para la que había sido fichado, pero terminó el encuentro tirado en la banda derecha. Un movimiento sorpresivo que desarboló al Barça de Flick.

Acto de presentción de Camavinga en septiembre de 2021. / REAL MADRID

"Nueva posición desbloqueada, extremo derecho”, bromeó en redes tras el partido un jugador al que Ancelotti convirtió en un lateral izquierdo campeón de Europa, aunque fuese en contra de su voluntad. Su polivalencia, una característica tan valorada en el fútbol moderno, ha sido, paradójicamente su tumba. El recurso para todo ha terminado por convertirse en un centrocampista sin espacio.

Cuando la vocación por la que el Real Madrid le fichó el último día del mercado estival de 2021 fue por su capacidad para romper líneas y generar espacios. El Bernabéu ha dejado de ver al mediocampista exuberante que deslumbró por su despliegue físico. La versión más reciente de Camavinga es la de un jugador que comete pérdidas que acaban en ocasiones claras el rival.

La incompleta renovación de la 'CMK'

La evolución de Tchouaméni es opuesta al declive del Camavinga. El pivote, ahora titularísimo, llegó procedente del Mónaco apenas un año después que su compañero de selección. Entre los dos, el Real Madrid acabaría gastándose más de 130 millones, entre fijos y variables, para preparar la transición desde la exitosa 'CMK' que conformaron Casemiro, Modric y Kroos.

Aurelien no tuvo tiempo para adaptaciones, porque al poco de su llegada se fue el brasileño, que iba a ser su valedor. Sin embargo, con el paso de las temporadas, ha terminado por hacerse un hueco sólido. No sin sufrimiento y críticas. Tuvo que aguantar los abucheos del Bernabéu, que convirtió en aplausos. Algo que no ha conseguido un Camavinga que tuvo su última oportunidad ante el Elche.

No estuvo bien y su enésima pérdida de balón terminó con el gol en contra de los de Sarabia en los minutos finales. Camavinga se fue decepcionado con su actuación, que abría un poco más la puerta de salida del Real Madrid. Todo, a pesar de conversar largo y tendido con Arbeloa estas semanas, como él mismo reconocía en la previa al encuentro frente al Benfica: "He ido muchas veces al sofá gris". Ese lugar de conversación donde el entrenador blanco les dice las 'verdades' a sus jugadores.

Impulso para la tesorería blanca

Hay un sentimiento de capitulación con Camavinga, pero también, todavía, de oportunidad. En junio de 2024, después de conquistar 'La Decimoquinta', el galo alcanzó su pico de valoración, con 100 millones, según Transfermarkt. A partir de ahí se produjo un descenso en picado hasta la mitad. Los 50 millones en los que se ha estabilizado la tasación de Eduardo marcan su precio de salida.

Palacios, Huijsen, Courtois, Camavinga y Diego Aguado celebran el gol de Güler. / REAL MADRID

En el Real Madrid, la cifra idónea para una venta estaría en los 70 millones, pero son conscientes de que, salvo un cambio de tendencia con Camavinga en el último tramo de temporada, la tasación se quedará anclada. Todo dependerá de la competencia que pueda haber para hacerse con los servicios de un jugador cuyo mercado más natural es ahora la Premier. Liverpool o Manchester United aparecen en las quinielas.

Para el club blanco, acometer una venta de este tipo le daría soporte de liquidez a su tesosería. Por tanto, le permitiría acometer otras operaciones de entrada dentro de un plan renove que tendrá mayor o menor alcance según los resultados finales de la temporada y de la capacidad para generar ingresos con ventas como la de Camavinga. El Mundial 2026 será igualmente determinante para saber qué pasará con un movimiento posible que ha terminado por volverse necesario.