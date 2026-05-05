Camavinga rompe su silencio: "Es un incidente que me afectó, el fútbol es desagradecido"

Ha sido uno de los nombres propios en negativo del final de temporada del Real Madrid. Eduardo Camavinga ha atravesado momentos duros en las últimas semanas, especialmente después de la expulsión que sufrió ante el Bayern de Múnich por doble amarilla. Una confesión que ha realizado el propio futbolista durante una entrevista en Canal+.

"Es un mal recuerdo. Creo que es un incidente que no me esperaba en absoluto y que me afectó, pero forma parte de la vida de un futbolista", explica el centrocampista. "No te miento, después de eso me desconecté de todo. Creo que vivimos mejor sin las redes sociales. Ves que el fútbol es desagradecido, puedes hacer diez partidos buenos, tendrás uno malo, un error y la gente se olvidará de los diez buenos", añade.

Además, durante la entrevista Camavinga también reveló cómo fue la reacción de sus compañeros en el vestuario: "Vinieron directamente a apoyarme al vestuario. Vinieron a decirme que no era culpa mía, que era un error arbitral. Yo me lo tomé como un error mío. Al día siguiente incluso el club me envió mensajes diciéndome que no era culpa mía".

Kylian Mbappé, en el banquillo junto a Camavinga / Juanjo Martín / EFE

Entre los más comprensivos con el '6' de los blancos, su compatriota Kylian Mbappé. "No hablamos necesariamente de eso, pero a él le han afectado (las críticas que recibió Camavinga) porque me vio por la mañana y me dio un gran abrazo. Siempre nos abrazamos, todo el tiempo. El lunes por la mañana, Mbappé me vio y me dijo: estamos sobreviviendo. Sentía que tenía empatía, tenía experiencia".

Los errores de Camavinga ante Mallorca, Girona y Bayern de Múnich le han colocado en una posición delicada. Su progresión a lo largo de los últimos años no ha sido la esperada e incluso se ven síntomas de involución. No ha vuelto a ser titular desde el 10 de abril y solo ha entrado a disputar los últimos minutos de cada partido desde entonces.

Sus desconexiones a lo largo de los partidos incluso le han situado como una posible venta este verano. Por lo que respecta al futbolista, su única idea es quedarse en el Real Madrid y cumplir su contrato, que termina en junio de 2029.