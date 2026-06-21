Camavinga se planta, no quiere irse

Eduardo Camavinga llegó al Real Madrid con 18 años, en el verano de 2021, y el cartel de ser uno de los centrocampistas más prometedores del continente. Aquellas expectativas se han ido apagando con el paso de los años y tras cumplir su quinta temporada en Chamartín, el club lo ha declarado transferible de acuerdo con José Mourinho.

Refuerzos

El técnico portugués ha tomado la iniciativa de reforzar una plantilla que acumula dos temporadas de decepciones. El francés es uno de los jugadores descartados por su bajo rendimiento en una línea del campo que no ha funcionado. Un futbolista de reconocida calidad, pero irregular y errático en su función creativa, que ha llevado al club a ponerlo en el mercado y generar ingresos para invertirlos en refuerzos.

Pese a su juventud, 23 años, el nuevo proyecto pasa por reforzarse con centrocampistas contrastados y experimentados como Bernardo Silva, fichaje cerrado, o Enzo Fernández, entre otros objetivos. Para encajarlos necesita deshacerse de algunos jugadores y Camavinga es uno de ellos. De hecho, varios clubes se han interesado por él.

Interesados

Uno de ellos es el PSG, que competió con los blancos por su fichaje cuando destacó en el Rennes. El campeón francés sigue interesado y estaría dispuesto a hacer una oferta tras normalizar su relación con el Real Madrid. Camavinga está bien valorado y consideran que regresar a la Ligue 1 le ayudaría a salir adelante tras las dudas que atenazan al futbolista.

Camavinga, en el punto de mira / SPORT

El Manchester United, Juventus, Chelsea y Liverpool también han llamado al club blanco para conocer la situación del jugador. Tiene contrato hasta 2029 y es uno de los fichajes blindados con una cláusula de mil millones cuando lo ficharon por 31 M€, más 9 en variantes. Sin embargo, su valor de mercado ha caído 50 M€ desde 2024, de los 100 a los 50 actuales.

Otra oportunidad

El Madrid ha tasado su venta en 60 M€, y espera que se abra la puja a lo largo de este verano. Sin embargo, va a tener complicado venderlo y no será por la falta de interés y ofertas, sino porque el jugador no está dispuesto a abandonar el equipo. Su entorno filtra que no piensa irse y confía en darle la vuelta a la situación.

Argumenta que quedarse sin Mundial es positivo, porque le dará la oportunidad de hacer una buena pretemporada para ganarse la confianza de Mourinho. La única solución sería que algún club le convenza de la conveniencia de abandonar un equipo en el que tendrá pocas oportunidades en un nuevo proyecto. Tiene competencia directa y habitual de Tchouameni y Valverde, a los que se sumarán nuevos fichajes.