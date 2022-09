Camavinga: "Mi pierna derecha es muy mala"

"Es lo único que cambiaría de mi vida", reconoció el centrocampista del Real Madrid "Francia es favorita en Catar, porque tenemos muchos jugadores de clase mundial", aseguró

Eduardo Camavinga cumple su segunda temporada en el Real Madrid, club al que llegó procedente del Rennes en verano de 2021. El club blanco invirtió 30 millones en el que debía ser el relevo de Toni Kroos. Las buenas prestaciones del alemán, sin embargo, le han barrado la titularidad hasta el momento. Con todo, el internacional francés se siente importante a las órdenes de Carlo Ancelotti, que no ha dudado en tirar de su empuje cuando los partidos se han complicado, especialmente en las duras eliminatorias de la Champions League que tuvo que dirimir la pasada temporada.

A sus 19 años, Camavinga no tiene prisa en afianzarse en el once del Real Madrid y así lo ha expuesto en una extensa entrevista para la revista 'GQ' en la que ha hablado de sus sensaciones en el conjunto blanco. El centrocampista francés lo ha hecho incluso haciendo gala de buen humor, especialmente cuando se ha definido como persona y futbolista: “Soy una persona que disfruta mucho de la vida y no me importa lo que digan los demás, solo mis compañeros y mi familia. Soy el mismo que hace tres años. Soy un chico inteligente que no va a perder la cabeza por el éxito. Siempre mantengo la cabeza fría. Soy un tipo sonriente y un sol. Solo cambiaría de mí mi pierna derecha: es muy mala”.

Centrado ya en su aterrizaje en el club blanco, Camavinga se deshizo en elogios hacia sus compañeros de medular Toni Kroos y Luka Modric: “He aprendido mucho de ellos. Lo primero, la posición en que juegan en el campo y las características, pero también lo que hacen fuera: practicar deporte después del entrenamiento, descansar… Son cosas que me aplico porque son buenas para mí”.

Y también tuvo palabras de agradecimiento para su técnico, Carlo Ancelotti: “Es uno de los mejores del mundo porque ha sido capaz de ganar muchas competiciones diferentes en muchos países. Es una persona que habla mucho con los jugadores, también con los jóvenes. Cuando llegué me dio unos roles y me explicó lo que quería de mí. Tanto si soy titular o suplente, siempre me transmite mucha confianza”.

Camavinga se estrenó como madridista conquistando cuatro títulos, la Supercopa de España, la Liga, la Champions League y la Supercopa de Europa, pero confía en ampliar este palmarés esta curso, incluyendo, a ser posible, el Mundial con Francia: “El año pasado ganamos cuatro títulos (incluye la Supercopa de Europa, ganada en el primer partido de este curso), para lo que vine a Madrid. Estoy muy feliz, pero ahora queremos más. Francia es favorita para el Mundial de Catar porque tenemos mucho jugador de clase mundial. Jugar la Copa del Mundo sería un sueño”.