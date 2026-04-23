Camavinga, un penitente en el Bernabéu: "Ha perdido toda la seguridad en sí mismo"

El ambiente del Bernabéu después del varapalo de Champions contra el Bayern fue tenso. Ni siquiera la victoria contra el Alavés maquilló la sensación de juicio final que soportaron jugadores como Camavinga, uno de los más abucheados por el público madridista. El francés escuchó pitos cada vez que tocó el balón. Después del encuentro, dio una vuelta en solitario para pedir perdón.

Una difícil salida en el mercado

Camavinga es la sublimación de la caza de brujas que se ha desatado en el tramo final de una temporada en la que el Real Madrid puede terminar sin títulos por segunda vez consecutiva. En esa búsqueda de culpables, el francés ha quedado señalado como el jugador que rompió la eliminatoria contra el Bayern por su expulsión tras desplazar el balón, sabiendo que ya tenía una amarilla.

Una decisión protestada en caliente por todos los estamentos del club. Sin embargo, con el paso de los días, el francés se ha quedado sin la protección que suele otorgar la digestión del momento. Camavinga es el jugador que más pasos atrás ha dado en los últimos años. No es que haya frenado su evolución, es que hoy es peor futbolista que el que fue pieza importante en las dos últimas Champions.

No queda casi nada de aquel futbolista con un imponente físico que le permitió actuar incluso como lateral izquierdo con Ancelotti en grandes noches europeas. Su situación, ahora mismo, es crítica. Tiene contrato hasta 2029, pero está fuera de los planes de un club que además necesita hacer caja con determinados jugadores. En Europa son conscientes de esa necesidad, de ahí que la petición de 70 millones por el galo resulte compleja.

La defensa de Arbeloa: "Es muy importante"

Arbeloa, sin saber qué será de su futuro, ha tratado de cuidar públicamente a Camavinga. Señaló a Vinčić por su exceso de rigurosidad y, el martes, antes de darle entrada contra el Alavés, habló con su mediocampista. Volvió a defenderle en la rueda de prensa posterior. “Él está dolido porque sabe lo que es el Real Madrid y la importancia que tiene en el vestuario”, empezó diciendo un entrenador que le dejó fuera del once titular en el Allianz, pero que no ha querido esconderse tras la derrota.

Perform

“Para mí es un jugador muy importante. En el tiempo que llevo aquí ha jugado mucho y muy bien. Cuenta con la confianza y el cariño del club y de la afición, ojalá pueda estar con nosotros muchos años más”, añadió. Con todo, el estado anímico de Camavinga no es bueno. Es algo fácil de percibir por su lenguaje corporal sobre el campo. En Francia, L’Équipe publicó esta semana una información sobre los fantasmas que persiguen al mediocampista, tanto en el Real Madrid como en su selección.

“Comete errores por falta de concentración. Sin embargo, se esfuerza al máximo por eliminar este defecto y jugar con la mayor limpieza posible. Como resultado, se reprime y pierde la espontaneidad que lo convertía en un jugador diferente. Y, como ya no es tan sereno ni seguro de sí mismo, le cuesta asumir la responsabilidad y mejorar su juego”, recogía el medio galo, citando una fuente de un vestuario en el que Camavinga lucha, a la desesperada, por mantener su lugar.