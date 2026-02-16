Camavinga se ofrece para ser el 'fichaje' del Madrid

El centrocampista del Real Madrid, Eduardo Camavinga, se reivindicó ante los micrófonos en la previa del Benfica-Real Madrid de la ida del play-off de la Champions League. El galo considera que puede ser el '6' del cuadro blanco, aunque a menudo se eche de menos la presencia de jugadores del poso de Toni Kroos y Luka Modric en la construcción del juego.

Lo dijo con simpatía, pero la pregunta no le hizo excesiva gracia. Camavinga interpeló al periodista que le preguntó por si era necesario un fichaje en su posición en la medular. "¿Tú lo piensas? Yo pienso que no, en la plantilla tenemos jugadores para esta función. Háblalo con el presi si crees que es así", dijo sonriendo.

Más en serio, Camavinga afirmó que "soy capaz de organizar al Real Madrid, lo puedo hacer mucho mejor". En esta línea autocrítica, el francés insistió en que "tengo que hacer mucho más en el Real Madrid, los madridistas no han visto al Camavinga más completo, puedo hacer mucho más".

Camavinga mostró su cara más divertida en la sala de prensa de Da Lauz / EFE

El centrocampista no escondió el mazazo que significó la derrota por 4-2 en el partido de la liguilla y que "la mentalidad de ahora es mejor que la del otro partido frente al Benfica, perder fue duro, caímos del Top8, hay que hacerlo mejor y tener espíritu de revancha".

En las últimas horas se ha hecho famoso el sofá gris del despacho del entrenador. Camavinga bromeó sobre esta cuestión y que lo ha visitado habitualmente. "Significa ir al despacho del jefe, como hacemos todos en nuestro trabajo, con Xabi se hablaba de cosas del campo y con Arbeloa es lo mismo".

Relación con Vinicius

Aunque a veces le ha tocado jugar por la banda izquierda. Camavinga lo asume porque "las cosas llegan poco a poco" y mantuvo su punto de exigencia propia al afirmar que "a veces hago errores, debo mejorar, pero la posición que más me gusta es la de 6".

El futbolista dijo estar "orgulloso de mi vida profesional" y que para él es "un placer jugar para mis padres, para mi familia" recordando una infancia que no fue nada sencilla.

Uno de los jugadores con que ha hecho gran amistada es con Vinicius de quien dijo que "con Vini tenemos una relación maravillosa, somos amigos, pero a veces nos tenemos que decir las cosas. Si nos peleamos y nos decimos palabras feas, es normal".

En cuanto a las críticas que ha recibido a menudo, Camavinga entiende que "las críticas son parte del trabajo del futbolista, debes estar centrado en tu labor y, en todo caso, te da más fuerza para trabajar".