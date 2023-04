Camavinga niega tener una polémica con Tchouaméni

"Es como mi hermano, si eres mejor que yo juegas, no hay problema", aseguró Camavinga en RMC "Claro que Benzema puede conseguir el segundo Balón de Oro", añadió el francés

Mucho se ha especulado con una polémica entre dos de los franceses del Real Madrid, Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni, a raíz de jugar ambos en la misma posición y tener que pasar Camavinga al lateral izquierdo para mantenerse en el equipo.

En una entrevista a RMC Radio, Camavinga negó que haya una enemistad entre ellos. Todo lo contrario. "Como él dijo, es como mi hermano. , estamos juntos todo el tiempo, nos reímos mucho. Y cuando jugamos juntos tratamos de encontrarnos. No hablamos mucho de competencia ni nada. Como suelo decir "si eres mejor que yo juegas. No hay problema con eso, no te voy a culpar porque juegas", aseguró sobre su compatriota.

"Tratamos de encontrarnos"

Y al respecto, añadió: "No necesariamente tenemos competencia. No nos miramos mal, si hay alguien jugando en el lugar del otro. Esperamos que el otro tenga un buen juego. Eres tú quien tiene que ponerse a trabajar si quiere jugar, así que no nos vamos a meter en el camino y creo que él también lo ve como yo. Es el primero en venir a verme y decir buen partido cuando juego y yo también".

También se refirió Camavinga a otro compañero de equipo francés, y al que prácticamente reverencia. Sobre Karim Benzema, recordó: "Me ayudó y me tomó bajo su ala cuando llegué. Yo no hablaba bien el español y estaba tratando de arreglármelas con el poco inglés que sabía en ese momento, Me gusta hablar con él y saber qué piensa de mis remates", desveló.

La ayuda de Karim

Y no tiene dudas de que puede conseguir algún día un segundo Balón de Oro. "¡Claro! Nada es imposible y si sigue haciendo las actuaciones que está haciendo en este momento, por supuesto que puede ir a buscar otra". concluyó Camavinga.