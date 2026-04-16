Camavinga y Mbappé rompen su silencio tras la eliminación en Múnich: "Asumo la responsabilidad"

Camavinga fue el principal señalado por los madridistas tras quedarse fuera de la UEFA Champions League. Los blancos se quedaron a las puertas de remontar al Bayern de Múnich, pero una roja absurda del francés a pocos minutos para el final del tiempo reglamentario dinamitó las opciones del Real Madrid.

El centrocampista se quedó fuera del once titular a pesar de la baja dura de Tchouaméni por sanción. Sus últimas dos actuaciones en Liga ante Mallorca y Girona le hicieron perder toda la confianza de su entrenador y del público, que también lo culpó en dos tropiezos claves por la Liga.

En Múnich se volvió a equivocar. No entró bien al campo en la segunda parte y vio una doble amarilla muy absurda tras negarse a darle la pelota al Bayern a dos metros del colegiado. El árbitro le avisó hasta dos veces y finalmente le sacó la segunda tarjeta. Puede ser rigurosa, sí, pero compró todos los boletos para verla.

Casi un día después de ver la roja, Camavinga rompió su silencio en redes sociales tras una oleada de críticas en las redes sociales y la prensa madrileña. El francés subió una 'storie' a su perfil de Instagram con el siguiente mensaje: "Asumo la responsabilidad de mi parte. Quería pedir perdón a mi equipo y a los madridistas. Gracias por todo el apoyo. Hala Madrid, siempre", escribió.

Camavinga rompe su silencio en las redes sociales / INSTAGRAM

"Pero les prometo una cosa: volveremos a ganar, y muy pronto"

Camavinga no fue el único jugador del Real Madrid que quiso asumir las consecuencias de la derrota y dar la cara. Kylian Mbappé también se llevó muchas críticas en esa guerra interna entre aficionados del francés y de Vinicius Jr que hay dentro de la afición blanca. Mbappé marcó el 2-3, pero no pudo evitar la derrota de su equipo.

El delantero subió una fotografía en sus redes sociales para hablar por primera vez tras quedarse fuera de la UEFA Champions League. Hay que recordar que el Madrid se acerca a su segundo año en blanco tras la llegada de Mbappé.

"Lo intentamos hasta el final, pero no fue suficiente. Es decepcionante quedar eliminados de una competición tan importante, pero tenemos que mirar hacia adelante. Necesitamos hacer una profunda autocrítica para evitar este tipo de decepción de nuevo. ¡Nunca nos rendiremos! En Madrid, el fracaso nunca ha sido ni será una opción. Pero les prometo una cosa: volveremos a ganar, y muy pronto", escribió en sus redes sociales Kylian Mbappé tras otra noche dolorosa en Europa.