Camavinga, sobre Mbappé: "No sé lo que piensa hacer Ancelotti..."

Temporada para enmarcar de Eduardo Camavinga, que ha sido pieza importante del Real Madrid campeón de Liga y de Champions y que se ha incorporado a la concentración de la selección francesa con la vitola de futbolista importante.

El centrocampista francés ha hablado, precisamente, en el seno de la preparación de 'Les Bleus' para una Eurocopa de Francia en la que apunta a una de las favoritas. Acerca de la llegada de Mbappé, Camavinga ha comentado que "la gente no ve necesariamente las cualidades de Mbappé como pasador. No sé lo que piensa Ancelotti, tomará las decisiones correctas para alinear a todos. Veremos la próxima temporada".

DUDAS SOBRE SU RENDIMIENTO EN EL CENTRO DEL CAMPO

Cuestionado sobre su rendimiento en la sala de máquinas con Francia, el madridista ha querido reivindicarse: "¿No he tenido ningún partido importante con Les Bleus en el centro del campo? ¿Desde cuándo? ¿Estuve fatal durante un año? No estoy frustrado. Si estoy aquí es porque tengo cualidades en el centro del campo. Si no lo has visto, eres tú... Hay mucha competencia y hay que aceptarlo. He jugado algunos buenos partidos en el centro del campo con la selección francesa".

¿Uno se acostumbra a levantar Champions? "Nunca te acostumbras, es mi segunda, pero hay gente que ha ganado seis. La primera siempre tiene un sabor especial y diferente, pero siempre es bonito ganar títulos. La primera vez jugué bastante, pero me hablan como si no fuera así. Esta vez he ganado como titular, pero digamos que la primera fue mejor, aunque sea más agradable ser titular".