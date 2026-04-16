Camavinga le cuesta la temporada al Madrid: los tres partidos que lo sentencian

El Real Madrid se encamina a cerrar otra temporada en blanco. La segunda consecutiva. La llegada de Kylian Mbappé debía ser el punto de inflexión, pero el equipo ha pasado de firmar un doblete —Liga y Champions— a enlazar dos cursos sin títulos. Son varios los factores que explican este bajón, pero buena parte de la afición ha señalado a un nombre propio en este último ‘nadaplete’: Eduardo Camavinga.

La temporada del francés ha sido muy pobre, y su tramo final ha terminado por condenarlo. Lejos de evolucionar, Camavinga ha entrado en una involución constante desde su aterrizaje en el Bernabéu. Su primer año dejó señales muy prometedoras, pero desde entonces no ha habido rastro de aquella progresión. Más bien al contrario.

Hay tres partidos que resumen su curso y que, además, han resultado decisivos en la caída del Madrid: Mallorca, Girona y Bayern de Múnich. Tres encuentros consecutivos que han marcado su sentencia.

La expulsión de Camavinga. / Dennis Agyeman / Europa Press

En Son Moix, partiendo como titular, fue el foco de todas las críticas. Camavinga volvió a evidenciar uno de sus grandes problemas: la desconexión. En un error de concentración, dejó completamente solo a Morlanes en una acción clave que adelantó al Mallorca. A eso se sumaron varios fallos de posicionamiento y lectura del juego impropios de este nivel, y más en un momento de la temporada donde cualquier detalle es definitivo.

El siguiente capítulo llegó ante el Girona. Tras su mal partido en Mallorca, no jugó la ida ante el Bayern, pero la sanción de Tchouaméni obligó a buscar soluciones. Arbeloa utilizó el duelo liguero como banco de pruebas y situó a Camavinga como pivote en el Bernabéu. El experimento salió mal. Muy mal. Superado en todo momento, sin jerarquía ni control, dejó claro que no era una opción fiable para una cita de máxima exigencia. La conclusión fue unánime: no debía ser titular en Múnich.

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, conversa con los jugadores Eduardo Camavinga y Dean Huijsen / JJ Guillén / EFE

Pero el desenlace terminó de confirmarlo todo. Con la Liga prácticamente perdida tras los tropiezos ante Mallorca y Girona, la Champions League era la última bala. El Madrid compitió bien en el Allianz Arena, pero cuando el partido entraba en su fase decisiva, Camavinga volvió a fallar. Entró desde el banquillo para relevar a un Brahim agotado y lo hizo frío, desconectado del ritmo competitivo que exigía el contexto. En pocos minutos vio una amarilla y, tras una advertencia del árbitro, repitió conducta perdiendo tiempo con el balón parado. Vincic no dudó: segunda amarilla y expulsión. Una decisión discutible, pero evitable.

La roja dejó al equipo en inferioridad en el peor momento y reflejó una realidad preocupante: Camavinga estaba completamente fuera del partido a nivel mental. Una desconexión más, de las muchas que han marcado su temporada y que han terminado costándole títulos al Madrid.

Su futuro, ahora, queda en el aire. Juventud y mercado no le faltan, pero la duda es evidente: ¿habrá alguien dispuesto a apostar fuerte por él sabiendo que el Madrid exigirá una cifra elevada?