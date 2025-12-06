Camavinga y Huijsen, cara y cruz en el Real Madrid

Eduardo Camavinga se ejercitó con el grupo en el único entrenamiento con el que el Real Madrid preparó su regreso al Santiago Bernabéu, ante el Celta de Vigo, partido en el que seguirá de baja Dean Huijsen, que no saltó al césped y se perderá su cuarto encuentro consecutivo por un problema muscular.

La sobrecarga muscular que ha apartado a Huijsen de los partidos del Real Madrid desde el 23 de noviembre, fecha en la que marcó su primer gol en LaLiga de blanco ante el Elche, no remite y provocará que el central internacional no regrese ante el Celta tras perderse los duelos frente a Olympiacos, Girona y Athletic Club.

El sábado, en la vuelta al trabajo de la plantilla madridista tras dos días de descanso después de romper su mala dinámica liguera de tres empates consecutivos venciendo con claridad en San Mamés, Huijsen no superó la prueba que decidiría su momento de volver.

Al contrario que Camavinga, que por una dura entrada sufrió ante el Athetic Club el viernes un leve esguince de tobillo, Huijsen se quedó en el interior de las instalaciones tras el inicio de sesión en el gimnasio. Seguirá siendo baja como Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, David Alaba y Ferland Mendy, lesionados. La plaga de ausencias defensivas provocó que el canterano Joan Martínez, se ejercitara con el primer equipo.

El joven central era una de las grandes promesas de la cantera y estuvo a un paso de instalarse en la primera plantilla con Carlo Ancelotti la pasada temporada, pero una grave lesión de rodilla, la rotura del cruzado, frenó en seco su progresión y abrió el camino para el salto de Raúl Asencio.

Xabi Alonso siguió de cerca el entrenamiento de Camavinga, algo renqueante en su carrera pero entrando en contacto con el balón en los primeros ejercicios de la sesión, en los que de un toque los jugadores madridistas debían ubicar el esférico en una portería pequeña. A la conclusión decidirá si entra en la convocatoria o reserva al jugador para el duelo europeo ante el Manchester City del próximo miércoles.

Ya a puerta cerrada, el técnico tolosarra trasladó al césped los conceptos tácticos que transmitió a sus jugadores antes de la sesión enfocados al Celta de Vigo y sacó conclusiones para las decisiones que debe tomar en su equipo titular. Con la baja de Trent necesita un nuevo lateral derecho, con Fede Valverde y Raúl Asencio como primeras opciones para desplazarse a la demarcación.