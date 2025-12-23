Camavinga estalla: "Déjarlo en paz, no estaba hablando de él"

La noche frente al Sevilla dejó una imagen extraña en el Santiago Bernabéu, con Vinicius Júnior como protagonista. El brasileño fue sustituido en la segunda mitad y abandonó el césped entre silbidos. Al llegar al vestuario, se quitó la fotografía de perfil del Instagram con la camiseta del Real Madrid, una reacción poco habitual pero significativa en un estadio cada vez más exigente. Su partido, marcado por una escasa incidencia ofensiva y una implicación defensiva discutida, terminó por colmar la paciencia de parte de la grada.

El gesto serio y contrariado de Vinicius al dirigirse al banquillo, tras dejar su lugar a Gonzalo, reflejó el momento de tensión que vive el extremo. No fue una sustitución más. Fue el síntoma de un contexto complicado, tanto para el jugador como para un Real Madrid que atraviesa una fase irregular de la temporada.

El apoyo de Camavinga

Dentro del vestuario, sin embargo, Vinicius sigue teniendo peso y apoyos claros. Uno de los más visibles es Eduardo Camavinga, que no dudó en posicionarse públicamente tras la polémica surgida después del encuentro. El centrocampista francés salió al paso de las interpretaciones que apuntaban a un conflicto interno en el equipo.

Movistar+ difundió tras el partido una secuencia que generó debate, como es habitual. En ella se apreciaba a Camavinga recriminando una acción defensiva mal cerrada durante una presión del Sevilla. “Si no te mueves, perderás el balón”, se escuchaba decir al francés, en unas imágenes que muchos interpretaron como una bronca directa a Vinicius.

La escena mostraba tensión sobre el césped, con Jude Bellingham interviniendo rápidamente para rebajar pulsaciones y evitar que la situación fuera a más: "Calma, calma". El inglés, siempre atento al equilibrio del equipo, trató de poner calma en un momento delicado del partido.

Se 'cierra el debate', o eso parece

Ante el revuelo generado, Camavinga decidió no echar más leña al fuego del llamado ‘caso Vinicius’. El francés comentó una publicación en X en la que se señalaba esa supuesta reprimenda, aclarando el malentendido de forma directa y contundente.

“Déjale en paz. No estaba hablando de él”, respondió Camavinga, dejando claro que sus palabras no iban dirigidas al extremo brasileño. Un mensaje breve, pero suficiente para desactivar las lecturas que apuntaban a una fractura interna en el vestuario blanco.

El gesto del francés busca apagar los incendios que rodean al Real Madrid en un momento complicado de la temporada. Con la exigencia del Bernabéu, la presión mediática y los resultados irregulares, el club necesita cohesión más que nunca. Camavinga y Bellingham lo saben, y su reacción refleja la intención del vestuario de proteger a Vinicius y mantener la unidad del grupo.