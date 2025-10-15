Camavinga desespera: "El problema es que lo ha tenido todo"

Francia se llevó un varapalo en su último encuentro de este parón de selecciones. El combinado que dirige Didier Deschamps empató ante Islandia (2-2) y, a pesar de que el resultado no complica demasiado sus opciones de terminar primera del grupo D (Ucrania está a tres puntos), las sensaciones no fueron las mejores.

Los medios franceses dejaron varios señalados en sus notas tras el partido. L'Equipe aprobaron únicamente a Nkunku (6), Mateta (5) y Olise, mientras Le Parisien hizo lo propio con Digne (6) y repitió con Nkunku (5,5) y Mateta (5). De esta forma, los jugadores que suspendieron en ambos diarios fueron: Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Koné, Camavinga y Thauvin.

El futbolista del Real Madrid, Eduardo Camavinga, en una foto de archivo / AGENCIAS

Un recital de señalados entre los que destacaron el lateral derecho azulgrana y el centrocampista del Real Madrid. Sobre este último cayeron muchas de las críticas de los periodistas. "Impreciso y a menudo sin el ritmo adecuado", escribían en L'Equipe, mientras Le Parisien mantenía la misma línea: "Decepcionante en general".

En el programa After Foot de RMC Sport fueron todavía más duros con el francés. "Camavinga lo tiene todo. Realmente está en todas partes, pero lo que le falta es precisamente esa eficacia. Al fin y al cabo, el fútbol actual es un fútbol de estadísticas y necesitamos que haga un poco más", sentenció el exfutbolista Gael Clichy.

El periodista Daniel Riolo se sumó a los comentarios del ex del City y Arsenal: "El problema de Camavinga es que lleva años teniéndolo todo. Lo veíamos como un líder en Francia, pero también en su club. El Camavinga del Rennes, todo lo que se dice de él, el talento que se le ve... Es cierto que lo tiene, al menos en ese momento".

"Creo que, después de eso, nunca me ha llamado especialmente la atención. Me parece que le falta un pequeño paso, arriesgarse, imponerse, porque el fútbol de alto nivel también es cuestión de carácter, sobre todo cuando juegas en el centro del campo", añadió en la cadena francesa.

Precisamente en el mismo programa se plantearon si una posible solución para el futbolista sería jugar como lateral izquierdo, algo que Deschamps ya descartó hace apenas unas semanas. "No le preguntes por jugar en esa posición, no sonreirá. Se siente centrocampista de largo recorrido, pero ahora se encuentra en una posición más complicada debido a las lesiones y la competencia por el puesto con otros jugadores", explicó el seleccionador francés.