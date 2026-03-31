Camavinga lo confirma: "Arbeloa a veces nos trae donuts"

La llegada de Álvaro Arbeloa al Real Madrid ha provocado que el equipo recupere confianza y que el buen ambiente, que por momentos se disipó con Xabi Alonso, regrese al vestuario. El papel del técnico ha ido más allá de lo puramente táctico, ya que ha contribuido a mejorar el espíritu del equipo y a que varios jugadores se reencuentren con su mejor versión.

Una de las claves de esa gestión ha salido a la luz a través de Eduardo Camavinga. El centrocampista francés desveló en una entrevista concedida a ESPN algunos detalles del día a día con el entrenador, poniendo el foco en su cercanía con los jugadores.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, durante el partido ante el Atlético / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"Creo que es como si tuviera el mismo espíritu que Ancelotti porque nos deja mucha libertad en el campo e incluso fuera del campo. Es realmente cómo mira al jugador hablando con jugadores. Alguna vez vino con algunos regalos después del entrenamiento", explicó el centrocampista.

Camavinga fue más allá y concretó el tipo de detalles con los que Arbeloa busca reforzar el buen clima dentro del grupo: "Algunos donuts, a veces. Algún 'cheat meal'. Oreo también, a veces".

Más allá de la anécdota, el futbolista incidió en el impacto que este tipo de gestos tiene en el rendimiento colectivo: "Es un buen espíritu y creo que eso también nos ayuda porque creo que cuando el espíritu del equipo es bueno, entonces las cosas en el campo serán aún más fáciles".

Esta práctica ya fue revelada días atrás. Edu Aguirre desveló en El Chiringuito que Arbeloa tiene la costumbre de premiar al equipo tras las victorias llevando desayuno al vestuario. “Cuando el Madrid gana un partido, al día siguiente, antes del entrenamiento, Arbeloa entra al vestuario con el desayuno y lo reparte a todos los jugadores como premio”, explicó el periodista.

Según detalló, el técnico aparece con una bandeja mientras los jugadores están sentados: “Están todos sentados y les dice ‘chavales, desayuno’. Va pasando con un catering con croissants, donuts…”. El futbolista ha confirmado la información del periodista, sacando a la luz de esta forma uno de los detalles del método Arbeloa y sus intentos por acercarse al vestuario y mejorar el ambiente del grupo.