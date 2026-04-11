Camavinga baja a los infiernos

Decía Arbeloa, entrenador del Real Madrid, que Camavinga tiene unas condiciones espectaculares, pero ni él ni nadie no sabe en qué posición rinde mejor. Lo mismo le pasa a Deschamps, seleccionador de Francia, que lo llama siempre y no juega nunca. Su estancamiento futbolístico preocupa al club, que no le ve evolucionar en su quinta temporada en el equipo.

Prueba fallida

Camavinga ha entrado en depresión. El Madrid tiene problemas de juego en el centro del campo desde que se fueron Kroos y Modric y el francés no encaja en ese perfil que buscaban para completar el relevo generacional. Su situación es delicada. Arbeloa se ha tenido que sacar de la manga a Thiago Pitarch por la falta de respuesta del francés, para acompañar en la medular a Tchouameni y Valverde.

Arbeloa explicó por qué lo puso de medio centro ante el Girona. "Él se siente muy cómodo de seis. Además, entiende que esa es la posición donde él más rinde. Para mí era importante verle y volver a que entienda lo que quiero de esa posición: dónde tiene que colocarse, cómo quiero que se ubique”, decía para intentar explicar por qué el Bernabéu lo despidió con una pitada cuando lo cambió.

Cuestionado

Los dos últimos partidos del francés descubren su bajón anímico y futbolístico que hacen dudar a Arbeloa de si es la decisión idónea para sustituir al sancionado Tchouameni. En Mallorca le mandó un aviso como responsable del gol que dio el triunfo al equipo bermellón: "En un desajuste ellos han marcado un gol. Y aquí te despistas un momento, no ajustas bien, pierdes una marca, no la sigues y te cuesta un gol".

El Bernabéu pitó a Camavinga al ser sustituido en el partido ante el Girona / EP

Se repitió ante el Girona, al no tapar el disparo de Lemar para empatar el partido. Los medios afines al equipo blanco cuestionan su presencia en Múnich. “Sigue mal, sin ser él… No termina de transmitir la solidez que se le demanda... como tampoco el rendimiento… Sigue sin estar al nivel que debe. Sigue caminando por la cuerda floja. Y los pitos en su cambio lo resume todo”, analizan en ‘As’.

Futuro incierto

Tras aprobar su primer tiempo, ‘Marca’ lo cuestiona después: “Volvió a su versión poco fiable. Dejó de sujetar al equipo y empezó a tomar malas decisiones. Demasiado hundido en el área y llega tarde a la presión en el disparo de Lemar que supuso el empate. Empezó a descontrolarse y Arbeloa le tuvo que quitarlo para meter a Tchouaméni”.

La pregunta es si el técnico madridista confiará en él para sustituir a Tchouameni en Múnich. La conclusión general es que no, que le falta visión táctica, fiabilidad en el pase, mesura en la presión y, lo peor, que sus errores acaban siendo la mejor baza para equipos como el Bayern, que no desaprovechan los regalos. El francés se está jugando su futuro en el Madrid. Da lo mismo que tenga solo 22 años y contrato hasta 2029, que su rendimiento invitan a venderlo y buscar un relevo que aporte más garantías.