Camavinga se apunta al nuevo Real Madrid de Mourinho

El futuro de Eduardo Camavinga sigue siendo una de las grandes incógnitas del verano en el Real Madrid. A sus 23 años, el centrocampista francés afronta un momento decisivo después de una temporada muy alejada de las expectativas que generó su llegada al Santiago Bernabéu en 2021. Sin embargo, el jugador parece decidido a pelear por su continuidad y ya ha lanzado un primer mensaje al nuevo cuerpo técnico de José Mourinho.

Según informó el periodista Álvaro Esteban, Camavinga estuvo durante la mañana del viernes 10 de julio en Valdebebas coincidiendo con la primera jornada de trabajo de Mourinho y su nuevo equipo de colaboradores. Aunque el regreso oficial de la plantilla está previsto para el próximo lunes 13 de julio, el técnico portugués y su 'staff' han comenzado ya a preparar la temporada desde la Ciudad Real Madrid, y el internacional francés ha querido dejarse ver por las instalaciones.

Mourinho con su equipo técnico en en la CD del Real Madrid en Valdebebas / RMCF

El gesto no ha pasado desapercibido. Camavinga llega tras un curso especialmente complicado. Las lesiones y su mala temporada condicionaron buena parte de su rendimiento, además de quedar fuera de la lista de Francia para el Mundial. Por su parte, una expulsión ante el Bayern de Múnich en Champions League marcó uno de los episodios más señalados de una campaña decepcionante tanto a nivel individual como colectivo, ya que aquella acción terminó teniendo un peso importante en la eliminación madridista.

Con mercado, pero dependerá de Mourinho

Pese a que mantiene contrato hasta 2029, el centrocampista figura entre los jugadores cuya situación está siendo evaluada por el club. En Valdebebas consideran que su progresión no ha sido la esperada desde que desembarcó procedente del Rennes por 31 millones de euros más variables, y no descartan una venta si llega una oferta convincente. Equipos como PSG, Chelsea, Manchester City o Liverpool han seguido de cerca su situación durante los últimos meses.

Camavinga, en un partido contra el Girona / EP

Sin embargo, la última palabra la tendrá José Mourinho. El técnico portugués quiere analizar personalmente al futbolista durante una pretemporada atípica, marcada por la ausencia inicial de varios internacionales. El entrenador cree que todavía existe margen para recuperar la mejor versión de un jugador con condiciones físicas y técnicas indiscutibles, pero que necesita continuidad y una dirección clara para explotar todo su potencial.

En ese contexto, la presencia de Camavinga en Valdebebas adquiere un significado especial. El francés sabe que se juega buena parte de su futuro durante las próximas semanas y quiere convencer al nuevo entrenador de que puede ser una pieza útil en su proyecto.