Camavinga: "Aprendí a hacer la ruleta gracias a Zidane"

En declaraciones a 'Le Parisien', el galo señala a Benzema como "un modelo a seguir por su carrera" También señala a Ronaldinho como uno de sus ídolos de la infancia

Eduardo Camavinga está disputando su primer Mundial en Qatar, y en una entrevista a 'Le Parisien' destaca que aprendió a hacer la "ruleta" viendo videos de Zinedine Zidane, aunque también Ronaldinho fue uno de sus ídolos de la infancia.

Sobre la influencia de Zidane, el mediocampista del Real Madrid señala que "la ruleta es algo que tengo desde pequeño. Daba muchas vueltas en el patio del colegio, y por eso el supervisor le dijo una vez a mi madre que jugaba bien al fútbol. Eso es todo lo que hacía, la ruleta, y eso me viene de Zidane".

Camavinga señala que "yo no había nacído cuando Francia ganó el Mundial,, pero mi padre tenía las cintas del 98 y vi todos los resúmenes, estaba enfermo. Vi muchas habilidades en YouTube de Ronaldinho también, e incluso de Pogba. Mi primer logro fue hacer la ruleta en ambos sentidos, pie derecho, pie izquierdo. Uso mucho la suela, ya que así es más fácil para mí".

También Karim Benzema, compañero en club y selección, es importante para Camavinga: "Por su carrera es un modelo a seguir. Empezó en el Lyon, su club de formación, y hoy es el capitán del Real Madrid, acaba de coronarse Balón de Oro y ha ganado muchos títulos, como cinco Champions. Es una persona muy importante en mi vida, en el Madrid y en la selección de Francia, donde me hizo sentir muy cómodo. Mantengo una muy buena relación con él".

Por último, el joven mediocampista también habla de su compañeros Luka Modric: "El día de mi cumpleaños, trató de desearme felicidades en francés. No salió bien, pero me gustó la intención (risas). Me dijo que hubiera podido ser mi padre, porque tenemos diecisiete años de diferencia".

"Inevitablemente se aprende de grandes jugadores como él, es importante tener un respeto por su carrera. Me dice que juegue simple, que me controle y después, cuando tenga la posibilidad, de irme con el balón. Él me ayuda a mantener la calma. Todos los días a su lado, trato de demostrar también que soy un buen jugador", concluyó.