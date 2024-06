El calvario de Danilo en el Madrid: “Estuve deprimido, no veía salida...”

Danilo fichó por el Real Madrid en el verano de 2015, procedente del Oporto a cambio de 31 millones de euros. El lateral brasileño estuvo dos temporadas en el Santiago Bernabéu en las que disputó 56 partidos. A pesar de ganar dos Champions League y una Liga, entre otros títulos, el defensa ha confesado que lo pasó realmente mal durante esta etapa en el club blanco.

"Soy humano. No siempre he estado en mi mejor momento. Para ser aún más sincero, durante mi primera temporada en el Real Madrid estuve deprimido. Estaba perdido, sintiéndome inútil. En el campo no podía hacer un pase de cinco metros. Fuera del campo era como si no pudiera ni moverme”, arranca su carta 'The Players' Tribune'.

“Mi pasión por el fútbol desapareció y no veía salida. Quería volver a mi casa en Brasil y no volver a jugar al fútbol nunca más. No me veía como Baianinho, el hijo de Baiano (así llaman a mi papá). Me veía a mí mismo como Danilo, el “fichaje de 31 millones de euros”, el defensa más caro que el Real Madrid había comprado en ese momento. Cuando jugamos contra el Alavés a los pocos meses de temporada, Theo Hernández me robó el balón y centró para que Deyverson marcara. Aun así ganamos 4-1, pero fue un error que no se puede cometer en el Real Madrid. Nunca olvidaré llegar a casa esa noche y no poder dormir. Escribí en mi diario: ‘Creo que es hora de dejar el fútbol’”, recuerda más adelante en su escrito.

“No le dije a nadie lo que estaba sintiendo. Casemiro intentó ayudarme, pero me “tragué la rana”, como dicen. Y siguió haciéndose más grande. Pero después de unos meses de sufrimiento, comencé a ver a un psicólogo y él realmente salvó mi carrera. La lección más importante que me enseñó fue volver a ver el juego a través de los ojos de un niño. Cuando juegas al fútbol cuando eres niño, nunca piensas demasiado, ¿verdad? Tu cuerpo y tu mente están sincronizados. Básicamente: no te importa si cometes errores. De repente dejé de verme como Danilo, el traspaso de 31 millones de euros. Empecé a verme como Danilo de Bicas, el chico que siempre cerraba mi taquilla en el América Mineiro porque guardaba un rollo de papel higiénico ahí como si fuera “oro”, concluye el actual futbolista de la Juventus e integrante de la convocatoria de Brasil para la Copa América.