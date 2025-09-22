Calero: "Hemos tenido que poner un vídeo corto del Madrid para no acojonar"

Con la naturalidad que le caracteriza, Julián Calero, entrenador del Levante, analizó el partido ante el Real Madrid en rueda de prensa. El técnico evidenció el potencial que tienen los de Xabi Alonso, pero también hizo valer el carácter competitivo de su equipo.

"Me niego a ser el pequeñito que si pierde no pasa nada, estamos en Primera y vamos a competir. Tengo el pálpito de que vamos a competir. Soy cabezón y peleón. Vamos a intentarlo. Esa es la filosofía de mis jugadores. Competiremos con toda el alma", explicó sobre el encuentro que se disputará este martes en el Ciutat de Valencia.

El conjunto granota llega al partido tras endosarle un 0-4 al Girona, pero Calero es prudente: "Solo hemos ganado un partido, somos conscientes, además viene el miura con los cuernos muy alargados, pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. No queremos tener miedo. Hay que salir con actitud positiva. Mejor ilusionados que encogidos".

"Tiene automatismos del juego muy importantes. Es interesante analizarles, pero las individualidades las rompen. El balón corre más que ningún jugador. Me entretiene mucho haber analizado al Madrid pero hemos tenido que meter un vídeo muy corto porque si lo poníamos muy largo acojonaba a cualquiera, con perdón", sentenció ante los medios.

El técnico recordó también su etapa en el equipo blanco: "Ya hace muchos años, en aquella época estaba Nacho, Cheryshev, Marcos Alonso, Lucas Pérez, Carvajal.. Todos esos jugadores pasaron por mis manos allí. Tengo muy buenos recuerdos, fueron tres años inolvidables en el Real Madrid y de Carvajal tengo unos recuerdos increíbles. Él era juvenil B cuando yo estaba en el Juvenil A, pero ya era parecidídimo a lo que es hoy en día por su forma de competir. Eso le ha llevado a ser uno de los mejores laterales de la historia de España. Me alegro mucho, porque se lo ha ganado".

Además, también habló de las individualidades del Madrid: "Mbappé es un extraordinario jugador. Es un rival de los mejores a los que te puedes enfrentar. Necesitas ayudas y estar muy atento. Te juntas con Valverde, Brahim, Vinicius, Mastantuono... Lo que sé es que vamos a jugar once contra once. Podemos competir contra cualquiera".

Vinícius se enfadó al escuchar a Xabi explicarle las razones de su sustitución / EFE/Sergio Pérez

"¿Vinicius? Estas preguntas son para Xabi. Es el que tiene el manejo de su plantilla. Le va a sacar mucho rendimiento, pero el entorno no sabe moverse en diferentes situaciones. Es de los mejor del mundo", afirmó Calero, tratando de evitar meterse en charcos innecesarios.

El Levante ha empezado el curso marcando 9 goles, pero también ha recibido otros tantos, algo que el entrenador quiere corregir: "Igual que vienen rachas donde esos datos se van al traste el equipo ahora está atacando bien. La sensación que tengo es que tengo jugadores con cercanía de cara a gol. Llevamos demasiados goles en contra pero también a favor. Sabemos que somos capaces pero quiero ser equilibrado".