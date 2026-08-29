El calendario del Real Madrid en la Champions League 2026/27: partidos y fechas

Aunque seis de las últimas 13 Champions League han acabado en las vitrinas del Santiago Bernabéu, el Real Madrid lleva dos años muy lejos de proclamarse campeón de Europa, exactamente los mismos desde que fichó a Kylian Mbappé, y en el club merengue eso no es una cuestión de estado... pero prácticamente. Florentino Pérez ha entregado el proyecto deportivo a José Mourinho con el objetivo de acabar con el dominio del FC Barcelona en España y, claro está, volver a reinar en el Viejo Continente.

El club blanco tuvo un sorteo de 'fase liga' de la Champions benévolo y con viajes cómodos (Inter de Milán, PSV, RB Leipzig y Lask Linz en casa; Arsenal, Roma, Shakhtar Donetsk y AEK Atenas a domicilio) y este sábado conoció cómo será su calendario en la máxima competición continental hasta finales de enero de 2027. El conjunto merengue debutará el 8 de septiembre en el Santiago Bernabéu ante uno de los rivales más duros a los que se enfrentará, el Inter de Milán.

En la segunda cita del calendario, Mourinho y los suyos viajarán a Roma; en la tercera jornada, que tendrá lugar la semana del clásico contra el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou, el Madrid recibirá en casa al Leipzig, un rival mucho más asequible que el que tendrá el equipo blaugrana, el PSG de Luis Enrique. Además, los culés tendrán que viajar a la capital francesa.

Antes de la visita más exigente (al Arsenal en la sexta jornada), el Madrid se enfrentará al AEK Atenas a domicilio y al PSV Eindhoven en el Bernabéu. Los blancos cerrarán la 'fase liga' contra el LASK austríaco (séptima jornada) y el Shakhtar Donetsk (última cita, en horario unificado), que disputará sus partidos como local en Stamford Bridge.

Todos los partidos del conjunto merengue serán a las 21.00 horas menos el duelo ante el AEK Atenas en el Allwyn Arena, que tendrá lugar a las 18.45 horas.

El calendario del Real Madrid en la 'fase liga' de la Champions League 2026/27 Jornada 1: Real Madrid - Inter de Milán (8 de septiembre de 2026 a las 21.00 horas en el Santiago Bernabéu). Jornada 2: AS Roma - Real Madrid (14 de octubre de 2026 a las 21.00 horas en el Estadio Olímpico). Jornada 3: Real Madrid - RB Leipzig (21 de octubre de 2026 a las 21.00 horas en el Santiago Bernabéu). Jornada 4: AEK Atenas - Real Madrid (4 de noviembre de 2026 a las 18.45 horas en el Allwyn Arena). Jornada 5: Real Madrid - PSV Eindhoven (24 de noviembre de 2026 a las 21.00 horas en el Santiago Bernabéu). Jornada 6: Arsenal - Real Madrid (9 de diciembre de 2026 a las 21.00 horas en el Emirates Stadium). Jornada 7: Real Madrid - LASK (19 de enero de 2026 a las 21.00 horas en el Santiago Bernabéu). Jornada 8: Shakhtar Donetsk - Real Madrid (27 de enero de 2027 a las 21.00 horas en el Stamford Bridge).

Como en las dos últimas ediciones de la Champions, la 'fase liga' constará de ocho jornadas que se disputarán entre septiembre de 2026 y enero de 2027, con la última cita en horario unificado prevista para el día 27 del primer mes del año. Los ocho primeros clasificados accederán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos situados entre la novena y la vigesimocuarta posición deberán disputar el 'play-off' previo.

Desde que existe este formato, el Real Madrid nunca ha sido capaz de finalizar la liguilla en plazas de billete directo para las eliminatorias (undécimo y noveno) y siempre ha tenido que disputar una ronda extra.