Calendario y próximos partidos del Real Madrid: City, Copa, Liga y Supercopa

El Real Madrid entra en unas semanas de auténtico vértigo competitivo. Entre el 10 de diciembre y el 8 de enero encadenará Champions, Liga, estreno copero y la Supercopa de España, con apenas respiro y con la enfermería en alerta máxima.

El primer gran examen será el miércoles 10 de diciembre, cuando el equipo de Xabi Alonso reciba al Manchester City en el Santiago Bernabéu (21.00 h). Es la sexta jornada de la fase de liga de la Champions League 25/26 y se verá a través de Movistar Plus+ Liga de Campeones.

Sin tiempo para digerir el duelo europeo, el Madrid viajará a Vitoria. El domingo 14 de diciembre visitará a Deportivo Alavés en Mendizorroza (21.00 h), partido correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports que se emitirá en DAZN. Un desplazamiento siempre incómodo, en campo pequeño y con mucho ambiente, que llega además en mitad del maratón de partidos.

Entre Mendizorroza y el siguiente partido en el Bernabéu se colará el estreno en la Copa del Rey. El martes 9 de diciembre se celebra en Las Rozas el sorteo de los 1/16 de final, ronda en la que entran por primera vez Madrid, Barça, Atlético y Athletic. Al equipo blanco le tocará uno de estos seis rivales de categorías inferiores: Atlético Baleares y Ourense (Segunda RFEF) o Talavera, Guadalajara, Real Murcia y Eldense (Primera RFEF). La eliminatoria será a partido único, en el campo del rival de menor categoría, y se disputará los días 16, 17 o 18 de diciembre.

El último partido de 2025 para el Real Madrid será de nuevo en casa. El sábado 20 de diciembre, a las 21.00 h, el Bernabéu acogerá un Real Madrid–Sevilla de la jornada 17 de LaLiga. Cita exigente para cerrar el año ante un Sevilla que llegará en plena pelea por escapar de la zona baja.

El arranque de 2026 tampoco da tregua. El domingo 4 de enero, a las 16.15 h, el Madrid recibirá al Real Betis en el Bernabéu en la jornada 18, un clásico horario de tarde que se verá en DAZN. Será el primer duelo liguero del nuevo año y un test directo ante un Betis instalado en la zona alta.

Y, casi sin descanso, llegará Arabia. El jueves 8 de enero, a las 20.00 h, el equipo de Xabi Alonso disputará la semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid en el Alinma Stadium – King Abdullah Sports City, en Yeda. El ganador se jugará el primer título del año el domingo 11 de enero, también en Arabia Saudí.

UN MES DECISIVO PARA EL BANQUILLO DEL REAL MADRID

Xabi Alonso se asoma a un mes que puede definir su proyecto... o su futuro. Primero, porque el City es una dura piedra en el camino, en un partido en el que toda Europa tendrá puestos los ojos. Y después, porque una mala noche en un campo de Primera o Segunda RFEF basta para quedarse fuera de la Copa del Rey antes incluso de Navidad, con todo lo que eso supone en un club que mide a sus entrenadores por los títulos.

El técnico blanco está obligado a hilar muy fino con las rotaciones: si descansa demasiado a sus titulares, se expone a un susto histórico en Copa; si no dosifica, puede llegar sin aire a las citas grandes de Liga, la propia Champions o la Supercopa ante el Atlético. Es un equilibrio delicadísimo, con la enfermería llena y el foco mediático apuntando a cada decisión.

En ese contexto, el calendario no perdona: un golpe duro ante el City, una eliminación prematura en Copa y un tropiezo liguero pueden convertir diciembre y enero en una mina de dudas sobre el banquillo.