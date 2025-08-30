El calendario completo del Real Madrid en la Champions 2025/26

El Real Madrid no tendrá una 'fase liga' de la Champions League nada sencilla. El club blanco no tuvo suerte en el sorteo del pasado jueves y se encontrará con equipos como el Liverpool, el Manchester City o la Juventus en su intento de finalizar entre los ocho primeros clasificados para evitar el 'play-off' que tuvo que disputar la pasada temporada. Xabi Alonso, sin embargo, aseguró que aunque "el grupo es exigente", sus jugadores están "motivados por los rivales que vamos a tener".

Este domingo, la UEFA ha publicado el calendario completo de la 'fase liga' de la Liga de Campeones 2025/26 que dará comienzo el próximo 16 de septiembre y el Madrid ha conocido que empezará la competición ese mismo día a las 21.00 horas ante el Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu. La visita de los blancos al Kairat Almaty, con ese viaje a Kazajistán de más de 6.000 kilómetros, tendrá lugar el 30 de septiembre (18.45 horas), en la segunda cita del calendario.

Aunque el comienzo de Champions será algo tranquilo para el Madrid, a partir de la tercera jonada llegarán las 'curvas'. Entre la tercera y la sexta jornada, recibirá a la 'Juve' (22 de octubre), viajará a Liverpool (4 de noviembre) y se enfrentará al City de Guardiola en el Bernabéu (10 de diciembre). El final de la 'fase liga' deparará dos partidos incómodos para los blancos, el primero ante el Mónaco y el segundo contra el Benfica.

Todos los partidos del Madrid se disputarán a las 21.00 horas menos el duelo ante el Kairat Almaty (18.45 horas). Cabe recordar que en esta ciudad Kazajistán hay tres horas de diferencia respecto a la hora central europea. De hecho, el cuadro dirigido por Rafael Urazbakhtin jugará dos de sus cuatro partidos en su estadio, frente a Brujas y Olympiacos, a las 16.30 horas.