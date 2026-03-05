Calendario: 5 finales en 15 días para el Real Madrid

A medida que avanza la temporada, el calendario aprieta más a los equipos que han hecho los deberes y mantienen sus opciones a ganar títulos. El Real Madrid lleva un curso irregular tras perder dos de los cuatro posibles, la Supercopa de España y la Copa del Rey, pero sigue vivo en la Liga y en la Champions.

Marzo es el antepenúltimo mes al que se agarran los equipos con aspiraciones. El equipo de Arbeloa tiene cinco finales en 15 días para mantener las opciones en ambas competiciones. Otra cosa es que las sensaciones que transmitan llenen de pesimismo a sus seguidores, que no ven el momento de una mejoría futbolística de los suyos.

Otra vez el City

El camino más espinoso lo tiene en la Champions, donde se vuelve a encontrar por quinto año consecutivo con el Manchester City y con el factor en contra de jugar el segundo y definitivo partido a domicilio. La ida se juega el próximo miércoles, el día 11, en el Santiago Bernabéu y la vuelta seis días después, el 17, en Anfield.

Guardiola se cruza otra vez en el camino del Real Madrid / EFE

Entre medias, afronta tres partidos de Liga muy complicados, dos en especial, en Vigo y ante el At. Madrid. Viene de sufrir dos derrotas humillantes en Pamplona ante Osasuna (2-1) y en casa ante el Getafe (0-1), lo que le ha valido perder el liderato y alejarse cuatro puntos del Barcelona.

Depende del Barça

Ya no depende de sí mismo en la competición doméstica, incluso ganando los tres compromisos que tiene este mes. El primer reto es este viernes en Vigo, día 7, donde le espera un Celta en plena forma y que ya le ‘pintó’ la cara en el Bernabéu ganando 0-2. Tras jugar ante el City, recibe al Elche el sábado 14.

Los ilicitanos quizá sean el rival más amable teniendo en cuenta que ha bajado las revoluciones de su juego, aunque llega necesitado para asegurar la permanencia. Y tras visitar Manchester, los blancos reciben al At. Madrid en un partido con cuentas pendientes después del 5-2 sufrido en el Metropolitano. En resumen, un mes de marzo que decidirá la temporada del Real Madrid.