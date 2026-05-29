Calderón responde a Florentino: "Su arrogancia y torpeza le han desnudado"

Las elecciones del Real Madrid del próximo 7 de junio han reabierto una vieja guerra en el madridismo. Ramón Calderón, presidente blanco entre 2006 y 2009, ha irrumpido con dureza en el debate electoral y ha cargado públicamente contra Florentino Pérez a través de varios mensajes en redes sociales, coincidiendo con la primera cita con urnas en el club en los últimos 20 años.

La tensión entre ambos dirigentes viene de lejos. Florentino Pérez dimitió en 2006 y dejó paso a unas elecciones en las que Calderón terminó imponiéndose. Aquella etapa acabó marcada por la polémica de la Asamblea de 2008 y por la dimisión de Calderón en enero de 2009 tras el escándalo de los falsos compromisarios. Meses después, Florentino regresó a la presidencia y desde entonces ha gobernado sin oposición real hasta este 2026.

Ahora, con Enrique Riquelme como candidato alternativo, Calderón ha vuelto al foco para atacar directamente al actual presidente madridista. Florentino vinculó recientemente a Riquelme con “la etapa más siniestra” del club, en referencia precisamente al periodo de Calderón, y el expresidente no tardó en responder.

“Si la parte más importante de su proyecto se basa en atacar a Ramón Calderón, es que tiene muy poco que ofrecer y que, además, está más senil de lo que creíamos”, escribió Calderón en X, en uno de sus mensajes más duros contra Florentino.

El expresidente también cuestionó el papel público del mandatario blanco durante la campaña y le acusó de evitar un cara a cara: “El ingeniero nunca aceptará un debate. Su arrogancia y torpeza al expresarse, el ridículo con Ramón Mendoza en sus primeras elecciones, y en la rueda de prensa, le han desnudado”.

En otro de los mensajes que más repercusión han generado, Calderón criticó unas declaraciones recientes de Florentino y habló incluso de “tiros”: “No creo que pueda existir nada más bochornoso en la historia del Real Madrid que, por primera vez, un presidente ‘gagá’ haya animado a los socios a que vayan a las urnas con pistolas, en lugar de con papeletas”.

La ofensiva del expresidente blanco continuó con referencias directas al control mediático y al entorno de Florentino Pérez: “Me dicen que un personaje que es tan pobre que solo tiene dinero, y que se ha dedicado a contratar a periodistas calumniadores, ha hecho unos comentarios que creo me van a obligar a recordarle algunas cosas que no le van a gustar”.

Las elecciones del próximo 7 de junio serán históricas para el club blanco. Florentino Pérez tendrá por primera vez desde 2009 un rival en las urnas, Enrique Riquelme, después de que ambas candidaturas fueran validadas oficialmente por la Junta Electoral del club.

Calderón nunca ha escondido su enfrentamiento personal con Florentino Pérez y en los últimos años ha cuestionado públicamente varias decisiones de la actual directiva, desde la gestión institucional hasta el relato sobre algunos fichajes históricos como el de Cristiano Ronaldo, cuya autoría sigue reivindicando.