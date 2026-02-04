Calderón: "Para Cristiano podría ser una buena opción jugar con Messi"

La situación de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr sigue generando debate en el panorama futbolístico internacional, especialmente tras los últimos episodios de tensión con el club saudí. Ramón Calderón, expresidente del Real Madrid y responsable directo del fichaje de Cristiano Ronaldo en 2008 procedente del Manchester United, abordó el asunto durante su intervención en la plataforma 'Win-Win'.

Allí recordó cómo se gestó aquella operación histórica y explicó: "En cuanto a Cristiano, sucedió porque ya había decidido venir al Real Madrid. Estaba muy interesado en unirse a nosotros, y por eso aproveché la oportunidad de ficharlo en 2008, y creo que fue genial para ambas partes: para Cristiano, que ganó muchos premios individuales y de equipo, y también para el Real Madrid, porque ganó muchos títulos con ellos".

Calderón cierra la puerta al regreso de Cristiano y Messi al fútbol europeo

En relación con la posibilidad de que Cristiano Ronaldo -o incluso Lionel Messi- puedan volver a competir en el más alto nivel europeo, Calderón fue claro al descartar ese escenario. Al ser preguntado por un hipotético regreso para jugar en el Real Madrid u otro gran club europeo, respondió: "No, no es el momento. Están en una etapa diferente de sus vidas. Creo que su idea ahora es jugar en otras competiciones menos exigentes que las europeas", señaló en la misma plataforma.

El exmandatario blanco profundizó en su análisis sobre el momento que viven ambas leyendas del fútbol y añadió: "Creo que están haciendo lo que deben hacer y disfrutando del final de sus carreras. Probablemente puedan jugar algunos años más, pero obviamente el factor edad está ahí; Cristiano tiene 40 años, y Messi, no lo sé con exactitud, pero está cerca de esa edad".

Calderón dejó entrever una posibilidad que sería un bombazo en el mundo del fútbol: "La liga estadounidense podría ser una buena opción para Ronaldo, e incluso podríamos verlo jugando junto a Messi en el mismo equipo, que es el deseo de muchos fanáticos del fútbol en todo el mundo".