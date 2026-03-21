La caída en picado de Mastantuono

Cumplirá 19 años en agosto y todavía tiene una carrera larguísima por delante, pero Franco Mastantuono está viviendo una realidad cada vez más recurrente entre los jóvenes que llegan muy rápido a la cima en el mundo del fútbol. El reclamo por que los jóvenes lleguen a la élite cuanto antes producen casos como el del argentino.

El ex de River Plate llegó al Real Madrid el pasado verano por una significativa cantidad de dinero. El conjunto blanco desembolsó nada más y nada menos que 63,2 millones de euros entre traspaso e impuestos para ganarle la carrera al PSG y hacerse con uno de los prodigios del balón.

Franco Mastantuono se marcha expulsado en el partido entre el Real Madrid y el Getafe / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Aunque parecía que su llegada podía ser precipitada a la hora de hablar de rendimiento inmediato, Xabi Alonso convirtió al extremo en uno de sus ojitos derechos, dándole la titularidad por delante de otros nombres como Rodrygo, Brahim o Endrick. Sin embargo, las cosas han cambiado mucho desde entonces.

Los pocos argumentos futbolísticos que ha mostrado Mastantuono con el Madrid, especialmente en el apartado ofensivo, han terminado relegando al argentino al ostracismo. Xabi Alonso ya lo sentó en partidos importantes y, tras su pubalgia, apenas volvió a ser titular con el tolosarra.

Con el cambio de técnico, el internacional con Argentina vivió un momento dulce de nuevo, recuperando la titularidad y dejando una buena actuación en Champions ante el Mónaco. Un estatus que no tardaría en perder después de varias actuaciones decepcionantes partiendo en el once inicial.

Arbeloa devolvió al ex de River Plate a un segundo plano en febrero y, desde entonces ya son 10 partidos sin ser titular. En ese periodo, Mastantuono apenas ha jugado alrededor de 50 minutos repartidos en cuatro encuentros (Valencia, Benfica, Getafe y Manchester City). Por si fuera poco, en uno de ellos vio la tarjeta roja por dirigirse al árbitro diciendo que era una "puta vergüenza" y fue sancionado dos partidos.

Las malas noticias no han dejado llegar en los últimos meses, pero pese a todo la selección de Argentina parece el lugar seguro del futbolista del Real Madrid. No obstante, incluso allí su papel ha cambiado. Ha pasado de ser el portador del '10' en la ausencia de Messi a ir convocado de manera tardía, cuando Scaloni decidió ampliar la lista de convocados este viernes. Su participación en el próximo Mundial no está ni mucho menos asegurada y la prensa de su país apunta directamente a su rendimiento en el conjunto blanco como causa principal.

Mastantuono está viviendo un bache importante en su carrera. Su indefinición como futbolista está complicando su adaptación y su rendimiento en un Madrid que necesita futbolistas listos para ofrecer un nivel alto cuanto antes. El margen de progresión es enorme, pero a día de hoy necesita tener minutos, mejorar y, sobre todo, encontrar su mejor posición y rol sobre el césped. Su futuro todavía se antoja brillante, pero quizás y solo quizás necesite una salida en forma de cesión la próxima temporada para evitar un estancamiento peligroso. Endrick puede ser un buen espejo en el que fijarse.