Cafú pide a Vinicius que se "centre en el fútbol" y defiende a Ancelotti: "Si Brasil le contrata, ganará"

Cafú (São Paulo, 1970) es uno de los grandes nombres en el amplio pabellón de honor del fútbol brasileño. Un lateral que conquistó el Mundial 2002 y la Champions de 2007 a las órdenes de Carlo Ancelotti, a quien recuerda como "un padre, un amigo y un hermano". Es, por tanto, una de las voces autorizadas del deporte mundial, reunidas en Madrid por los Premios Laureus. Escenario de lujo que permite escuchar los testimonios de leyendas como el zaguero del Milan, quien en conversación con SPORT y otros medios acreditados declara su absoluto favoritismo por un jugador de cara al próximo Balón de Oro.

"Vinicius es un jugador cansado"

"Raphinha es el jugador que más se lo merece. Está haciendo una temporada maravillosa. Es excepcional. Tenía un gran rival en esta carrera que era Mohamed Salah, quien también había hecho una campaña fantástica. Creo que se va a quedar entre ellos dos. Pero, obviamente, por ser brasileño, mi candidatura es para el jugador del Barcelona", declara sin tiempo a que se resuelva la Champions y dejando en el apeadero a otros compatriotas como Vinicius Junior, uno de los máximos favoritos a la edición pasada que acabó frustrado por no conseguir su propósito.

"Mi recomendación para Vinicius es que solo juegue al fútbol y deje el resto para nosotros" Cafú — Excampeón del mundo con Brasil

Cuando se le pide un consejo para el extremo del Real Madrid, quien se echó al equipo encima contra el Athletic, aunque cabreado por los pitos del Bernabéu, Cafú tampoco duda: "Mi recomendación es que solo juegue al fútbol y deje el resto para nosotros". Aunque no considera que existan "grandes problemas con él, simplemente veo a un jugador cansado, que es normal. Todos tienen el derecho de tener altos y bajos, como Vinicius. Lo importante es mantener la regularidad, ser consciente de la capacidad y potencial que tiene. Lo que puede hacer para el Real Madrid y la selección brasileña".

Sin embargo, para Cafú, el verdadero "motorzinho" del equipo blanco es Rodrygo, un jugador ausente esta temporada. Comenzó como un curso de reivindicación para él, con la llegada de Mbappé y sus quejas por no aparecer en la 'BMV' que anunciaba la maquinaria que rodea al club madridista. Pero su rebeldía se ha ido apagando hasta el punto de que Ancelotti se plantea cambiar de esquema para la final de Copa contra el Barça y regresar al 4-4-2 que tan buen resultado le dio la pasada temporada.

"Cuando juega Rodrygo, Vinicius funciona, Valverde también, lo mismo con Mbappé e igualmente con Bellingham. Cuando Rodrygo no está muy bien, el Real Madrid tiene mucha dificultad para articular las jugadas. Él se ha convertido en una pieza fundamental", reivindica, a la vez que no considera que otro de los representantes de la selección verdeamarela haya cometido el error de irse al Bernabéu. Se trata de Endrick, quien pese a su alto ratio de goles por minuto no está contando con la confianza de Carletto.

"¡Claro que fue una gran opción para él irse al Real Madrid! No está en cualquier equipo. Es joven y está rodeado de buenos compañeros. Pero hay que tener en cuenta a todos los jugadores que tiene por delante. Simplemente está buscando su espacio. Este tipo de jóvenes solo necesitan tener paciencia. Si tiene el potencial y la capacidad para escuchar, se transformará en uno de los grandes futbolistas del Real Madrid", defiende Cafú. De todos estos nombres depende el futuro de una Canarinha, que atraviesa un mal momento de forma y juego.

Sobre Ancelotti como seleccionador de Brasil

En el horizonte asoma el nombre, precisamente, del hombre que está tutorizando a Vinicius, Rodrygo y Endrick -también a Militao, lesionado-. Carlo Ancelotti estuvo a punto de firmar como seleccionador brasileño antes de renovar hasta 2026 con el Real Madrid. Después del descalabro contra el Arsenal en Champions, la competición que ha ganado en cinco ocasiones, Carletto vuelve a ser candidatable para el banquillo brasileño. "Los únicos que pueden hablar de su futuro son los dirigentes del Real Madrid y de la Confederación Brasileña de Fútbol. Hasta ahora no se ha concretado nada. Brasil no ha oficializado la contratación del profesor Ancelotti, así que él sigue siendo técnico blanco", esquiva Cafú.

"Hasta el Mundial 2026, Brasil tendría que gastar todavía la bala de un seleccionador que no fuese extranjero" Cafú — Exinternacional brasileño

Hasta en 166 partidos dirigió Carletto al brasileño, con el punto culminante de la Copa de Europa de 2007. Con todo, el exjugador opina que su selección todavía debe gastar una última bala local. "Hasta el Mundial de 2026 deberíamos tener un entrenador nacional. A fin de cuentas, hemos sido pentacampeones del mundo siempre con seleccionadores brasileños", razona. Poner al frente de la seleçao a un preparador extranjero sería una anomalía histórica, de ahí las reticencias de Cafú, a pesar de que muestra absoluta adoración por Ancelotti.

"El era fantástico. No solo era un entrenador. Era un padre, un amigo y un hermano. Tanto dentro como fuera del campo. Sabía leer muy bien los partidos, los entrenamientos y sacaba siempre lo mejor de cada jugador. Por eso ha sido un entrenador que, allá por donde ha pasado, ha ganado. Por lo que en caso de que Brasil optase por contratarle, también vencería", asevera el exinternacional, quien considera que se está siendo injusto con su viejo maestro: "El entrenador sufre demasiado, es como el portero"

Justifica esta comparativa con la siguiente enseñanza: "El portero hace diez paradas milagrosas del campo. Pero si él comete un error, va a ser reconocido por ese fallo que cometió, no por todo lo realizado anteriormente". De ahí que Cafú quiera poner en valor lo conseguido por Ancelotti. "Viven en una auténtica vorágine de títulos. Si no los consigues, tu trabajo siempre va a ser puesto en duda. Pero nunca podemos hacer esto con Carletto. Él ha hecho un trabajo maravilloso. Lo importante es mantener la regularidad y él lo ha conseguido", concluye, citando, precisamente, el gran argumento que ha convertido a Raphinha, su favorito en el Balón de Oro, en el gran hombre de la temporada, con 30 goles y 23 asistencias que todavía ampliará para, quién sabe, vestirse de gala en el parisino Theatre du Chatelet.