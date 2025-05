Cafú: "Ancelotti haría ganar a Brasil, pero hemos sido pentacampeones del mundo sin entrenadores extranjeros"

Cafú (Sao Paulo, 1970), al que solo en los registros oficiales conocen como Marcos Evangelista de Moraes, es un recuerdo vivo de una selección brasileña que ya no existe. Fue capitán de la 'Canarinha' que conquistó el Mundial de 2002 de Corea del Sur y Japón, el quinto en la historia de un combinado nacional que ha desaparecido por completo de la lista de favoritos. Hace más de dos décadas nadie imaginaba que la sequía de la 'verdeamarela' fuese a perpetuarse hasta el punto de plantearse algo inédito: fichar a un entrenador extranjero como Carlo Ancelotti.

Nunca en la historia de la 'seleçao' se ha dado tal caso, de ahí que, pese a ser Cafú uno de los jugadores que más veces ha estado bajo las órdenes de Carletto (166 partidos), tenga reticencias sobre el fichaje del que considera como "un padre, un amigo y un hermano". Como miembro de un pasado que ha dejado de existir a corto plazo, Cafú formó parte de la plantilla del AC Milan que ganó la Champions de la 2006/2007, la séptima en las vitrinas de los rossoneri. Ahí tampoco nadie pensaba que sería la última Copa de Europa hasta la fecha del segundo equipo más laureado de la competición.

Cafú no esquiva ninguna pregunta en los Premios Laureus, de los que es embajador, a pesar de que todos los temas de conversación que le rodean son inciertos. Sobre todo en lo que tiene que ver con una selección de Brasil que ha perdido la identidad y hasta la competitividad. De ahí que la negociación interrumpida, pero no muerta, con "el profesor Ancelotti", como le llama su antiguo pupilo, se haya convertido en otro puñado de tierra que pesa sobre el cuerpo de un equipo nacional al que, ahora mismo, solo le ampara la historia. A pesar de sus prisas por contratar al que ven como un Mesías.

Perform

¿Cuántas veces le han preguntado en los últimos días por Carlo Ancelotti? Y ahora que está en Madrid, todavía más...

¡Muchas! Madrid es una ciudad que siempre me ha acogido muy bien. Tanto a mí como al resto de brasileños. Buscamos darle de vuelta todo el cariño recebido. Yo siempre he dicho que Ancelotti sería bienvenido a la selección brasileña, pero las únicas personas que pueden responder hoy sobre su futuro son los dirigentes del Real Madrid y de la Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Nada se ha concretado hasta ahora, no hay nada decidido. Ni Brasil ha hecho oficial la contratación del profesor Ancelotti ni el Real Madrid que se va.

No es que un extranjero no deba venir a la Seleçao, pero yo apostaría por un entrenador brasileño para esta Copa del Mundo. ¿Por qué? Falta un año y medio para el torneo de EEUU, México y Canadá Cafú — Campeón del mundo con Brasil

Por tanto, ¿vamos a ver a Carletto pronto hablando portugués?

Para ser entrenador de Brasil no hay que aprender portugués. La mayoría de nuestros jugadores hablan otros idiomas. ¡El fútbol es el unico del mundo que habla todas las lenguas, independientemente de si el entrenador es italiano, luso, colombiano o chino. Lo importante es lo que decida la CBF. Si el elegido es Ancelotti, será muy bienvenido, pero somos el único país que ha sido pentacampeón del mundo sin necesidad de haber tenido un seleccionador extranjero. Siempre tuvimos técnicos nacionales, eso es un hecho.

Entonces, ¿preferiría un seleccionador brasileño antes que Ancelotti para el Mundial 2026?

No es que un extranjero no deba venir a la Seleçao, pero yo apostaría por un entrenador brasileño para esta Copa del Mundo. ¿Por qué? Falta un año y medio para el torneo de EEUU, México y Canadá. Entonces, yo le daría una oportunidad para que un seleccionador nacional pudiese montar un esquema y armar un equipo apto para ganar el Mundial. Ya para el de 2030, tal ves sí, pensando en un ciclo largo de eliminatorias, un entrenador extranjero que tenga cuatro años para trabajar.

Si finalmente Brasil tiene la paciencia que le pide Ancelotti y Real Madrid con las eliminatorias y el Mundial de Clubes, ¿cree Cafú que sería la opción correcta?

A ver, vaya por delante que Brasil va a estar en el Mundial 2026. Es imposible que quede fuera. Jugará bien, jugará mal... pero va a estar. Dicho esto, Ancelotti es un entrenador fantástico. En realidad, no era solo un entrenador. En el Milan era un padre, un amigo y un hermano. Tanto dentro como fuera del campo. También sabía leer muy bien los partidos, los entrentamientos y trataba con cariño a los futbolistas. Es un entrenador que, por donde ha pasado, ha ganado, por tanto, también haría ganar a la Seleçao.

El entrenador sufre demasiado. Es como el portero. Hace diez paradas milagrosas dentro del campo, pero como cometa un error... ¡Siempre se van a acordar del fallo, no por lo que hizo anteriormente. Cafú — Campeón del mundo con Brasil

Pese a todo lo ganador que ha sido Carletto, durante esta temporada ha estado rodeado de críticas desde el principio. ¿Cree que se ha sido injusto con él en el Real Madrid?

El entrenador sufre demasiado. Es como el portero. Hace diez paradas milagrosas dentro del campo, pero como cometa un error... ¡Siempre se van a acordar del fallo, no por lo que hizo anteriormente. Con los técnicos es lo mismo. Tienes que vivir en una secuencia atroz de títulos, de lo contrario, tu trabajo siempre va a ser puesto en duda. ¡Pero cómo vamos a poner en cuestión el trabajo de Ancelotti! Tuvo un desempeño brutal en el Real Madrid. Los altibajos son normales. Lo importante es mantener la regularidad y él sí lo consiguió.

Lo que está claro es que no va a ser una jubilación dorada en Brasil, donde, además, tendrá a sus órdenes a jugadores capitales como Vinicius o Rodrygo. Jugadores que no han tenido su mejor temporada.

No veo grandes problemas con Vinicius. Simplemente, un jugador cansado, que es normal. También tienen el derecho a tener subidas y descensos en su rendimiento. La clave es que tenga claro qué potencial tiene para hacer funcionar al Real Madrid y a la selección brasileño. Rodrygo, para mí, es el motorzinho de este club. Porque cuando él juega funcionan Bellingham, Valverde, Mbappé y Vinicius. Cuando Rodrygo no está bien, la articulación de las jugadas no funciona muy bien. Rodrygo es una figura fundamental para este Real Madrid.

Igual el que no está muy contento con el empeño de Ednaldo Rodrigues, presidente de la CBF, es Endrick, quien apenas ha tenido oportunidades esta temporada cn el Real Madrid. ¿Cree que se equivocó?

Claro que no. ¡Endrick no fue para cualquier equipo! Está en el Real Madrid, que hoy tiene jugadores de mucho nivel, como Mbappé, Vinicius, Rodrygo o Bellingham, entre los que Endrick está buscando su espacio. Solo necesita tener paciencia. Si la logra, con la capacidad y el potencial que tiene, escuchando instrucciones como esta, se transformará en uno de los referentes del Real Madrid.

Finalmente, ¿quién cree que es el líder de la selección brasileña? ¿Raphinha o Vinicius?

A Vinicius le doy un consejo: que solo juegue al fútbol y deje el resto para nosotros. Ahora mismo, creo que Raphinha es el jugador que más se merece el Balón de Oro. Está viviendo una temporada maravillosa. Y sí, por supuesto, doy como candidata al próximo Mundial a Brasil. Siempre.