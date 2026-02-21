¡Cabreo de Vinicius con Mourinho!

La tensión que se vivió en la segunda parte del partido entre el Benfica y el Real Madrid llegó a los micrófonos una vez terminó el encuentro. Vinicius y Prestianni protagonizaron un incidente que obligó a parar el partido después de que el brasileño denunciara un insulto racista por parte del argentino.

La cosa no terminó en el terreno de juego. A pesar de que José Mourinho, técnico del equipo lisboeta, había hablado con Vinicius justo después de que todo ocurriera y parecía que era en un tono conciliador, sus palabras en la rueda de prensa post partido pusieron el foco en el extremo del Madrid.

Álvaro Arbeloa y Jose Mourinho, entrenadores del Real Madrid y del Benfica, después de la polémica que surgió en Da Luz. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

“He hablado con los dos, Vinícius me dice una cosa y Prestianni otra. Yo no quiero ser decir al 100% que creo solo a Prestianni, pero tampoco puedo ser blanco y decir que Vinícius me ha dicho la verdad. Yo he querido ser más equilibrado que Arbeloa y Vinicius", explicó el entrenador.

La polémica llegó cuando Mourinho cuestionó la celebración del futbolista rival: "Vinicius marca un gol que solo él o Mbappé pueden marcar. La única cosa que digo es que no puedes meterte con 60.000 personas. ¿Por qué no lo celebra como Eusebio o Pelé? En cuántos estadios ha pasado eso, es un jugador de otro mundo, me encanta. Marcas un gol así y sal en hombros de tus compañeros. Ahí se acabó el partido".

Enfado de Vinicius

Las declaraciones de Mourinho le han costado muchas críticas al portugués, especialmente por parte de otros entrenadores como Kompany y exfutbolistas como Henry, Ferdinand o Micah Richards.

Además, sus palabras no habrían sentado nada bien a Vinicius Jr. Según explicó Marcos Benito en El Chiringuito, "existe un enfado con José Mourinho". "El discurso del portugués no ha gustado absolutamente a nada ni al futbolista ni a la gente que le rodea. Creen que no está a la altura de un líder de opinión del mundo del fútbol como es Mou", afirmó.

"Creen que equiparar o poner al mismo nivel una celebración con un insulto racista es cuanto menos repulsivo y están muy sorprendidos con el discurso tras el partido. No se esperaban que una persona tan importante en el fútbol pudiese argumentar de esa manera sobre un acto que es vomitivo y se lo tienen guardado. Les ha enfadado mucho y no pensaban que sería así. En las últimas horas no ha habido ningún contacto entre las partes y veremos qué pasa en el partido de vuelta", concluyó el periodista.

Este viernes, Mourinho se sinceró sobre lo ocurrido el día del partido en declaraciones a la televisión del club. "No puedo dejar de reconocer que, desde el minuto 51 hasta ahora no ha sido fácil gestionar emocionalmente lo que ocurrió y lo que sigue pasando", señaló.